Porto Alegre “Dia C” de vacinação: em Porto Alegre, quase 3 mil crianças receberam neste sábado a primeira dose contra covid

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2022

Mobilização contou com sete endereços ao longo da manha e tarde. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Engajada ao “Dia C”, iniciativa destinada a acelerar neste sábado (19) a aplicação da primeira dose contra covid em crianças de 5 a 11 anos, a Secretaria da Saúde de Porto Alegre registrou ao longo do dia um total de 2.965 injeções na gurizada. O serviço foi oferecido das 9h às 15h em sete escolas da capital gaúcha, por meio de parceria com a pasta municipal da Educação.

Os pequenos que foram levados a esses locais para receber a picada no braço encontraram ambientes especialmente decorados e com atividades lúdicas com profissionais fantasiados e espaços para desenhar, dentre outros atrativos. O já célebre personagem “Zé Gotinha” percorreu todos os endereços disponibilizados, garantindo ainda mais animação.

“As aulas do Ensino Fundamental na rede municipal de ensino serão retomadas nesta segunda-feira, então queremos incentivar o retorno seguro dos alunos”, ressalto o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, que acompanhou a movimentação.

O ponto com movimento mais intenso foi a Escola Municipal Mário Quintana, no bairro Restinga: 618 doses aplicadas. Já a Escola Porto Novo, no bairro Santa Rosa de Lima, atendeu a 462 pequenos porto-alegrenses. A lista prossegue com as escolas José Loureiro da Silva (431 doses), José Mariano Beck (399), William Richard Schisler (390), Professora Judith Macedo de Araújo (371) e Professora Ana Íris do Amaral (294).

Para a população com idade a partir de 12 anos, a vacinação foi realizada na sala especial do Shopping João Pessoa (bairro Santana). Saldo: 1.309 doses aplicadas, incluindo 26 de primeira etapa, 50 de segunda e 1.233 de reforço. Com cerca de 70 pontos de saúde, a campanha será retomada na segunda-feira (21).

Domingo é dia de testagem

Conforme logística adotada desde o começo do ano na capital gaúcha, o domingo não tem vacinação. Mas as pessoas com sintomas de coronavírus contam com unidades oferecendo testagem rápida e gratuita de covid para quem apresenta sintomas de contágio ou interagiu com indivíduo infectado.

As exigências podem ser conferidas em prefeitura.poa.br. Confira os endereços:

– Unidade de Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul – rua Professor Manoel Lobato nº 151 (bairro Santa Tereza).

– Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus – rua Bom Jesus nº 410 (bairro Bom Jesus).

– Unidade de Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro – estrada João de Oliveira Remião nº 5.120 (bairro Lomba do Pinheiro).

– Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar – rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil, bairro São Sebastião).

(Marcello Campos)

