Bem-Estar Dia D da Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite e de Multivacinação ocorre neste sábado

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Neste sábado, na Capital gaúcha, as 68 unidades de saúde funcionam das 8h às 17h Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Este sábado (17) é o Dia D da Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite e de Multivacinação, iniciada no dia 5 deste mês em todo o País. A imunização prossegue até 30 de outubro.

Pais ou responsáveis devem procurar unidades de saúde para imunizar crianças de 12 meses a menores de 5 anos com uma dose extra das gotinhas e atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.

A meta da campanha é vacinar 61.784 crianças contra a poliomielite em Porto Alegre. Neste sábado, na Capital gaúcha, as 68 unidades de saúde estarão abertas das 8h às 17h.

Com a multivacinação, a ideia é garantir a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis e melhorar as coberturas vacinais. Por isso, é muito importante procurar uma unidade de saúde. Estão disponíveis doses do Calendário Nacional de Vacinação, de acordo com a idade e situação vacinal.

