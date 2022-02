Rio Grande do Sul “Dia D” da vacinação contra a covid no Rio Grande do Sul será no próximo sábado

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Existe a expectativa de que, com a volta às aulas, aumente a mobilização das famílias para que seus filhos sejam vacinados. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O próximo sábado, dia 19 de fevereiro, será o “Dia D” da vacinação infantil contra a covid. Na data os municípios gaúchos farão um esforço extra para a aplicação da primeira dose nas crianças entre 5 e 11 anos.

Existe a expectativa de que, com a volta às aulas, no próximo dia 21, aumente a mobilização das famílias para que seus filhos sejam vacinados. Escolas serão convidadas a participar da campanha, com professores, como formadores de opinião junto aos pais, demonstrando a necessidade de que as crianças sejam imunizadas, recebendo proteção mais efetiva contra a covid.

Para atender à maior demanda esperada, a Secretaria da Saúde disponibilizará 85,9 mil doses da Pfizer para aplicação nas crianças entre 5 e 11 anos. De acordo com a solicitação dos municípios, 194.628 vacinas estarão disponíveis para a aplicação nos adolescentes.

Outra estratégia acertada na reunião foi de que a Secretaria da Saúde enviará correspondência dirigida aos prefeitos municipais que estão com um percentual de 30% ou mais de atraso na segunda dose entre os adolescentes. Atualmente, entre os jovens de 12 a 17 anos, 212.069 estão nesta situação. Em 181 municípios, há atraso no grupo de 12 a 14 anos, e em 171, do grupo de 15 a 17 anos.

Vila Maria

No Painel da Vacina do Rio Grande do Sul, os números de Vila Maria impressionam. O município de 4.326 habitantes, localizado no Norte do Estado, imunizou 100% da população adulta com a primeira dose e também com a dose de reforço da vacina contra a covid. Na população em geral, são 94,5% com a primeira dose e 89,1% com a segunda.

Os percentuais ficam acima dos registrados no Estado, de 98,6% com a primeira dose e 89,4% com a segunda, e também do País, com 84,5% da população já imunizada com a primeira dose e 70,98% com a segunda. E também na dose de reforço (3ª dose) Vila Maria se destaca. Da população, 46,1% (ou 1.991 pessoas), foram imunizadas pela terceira vez contra a covid, contra 36% no Estado.

Casos e mortes

Com mais 15.443 novas infecções por coronavírus, o Rio Grande do Sul registrou nesse sábado (12), 2.012.687 casos positivos da doença, ultrapassando a marca de 2 milhões de pessoas contaminadas no Estado. Também foram confirmadas nesta data, a perda de 87 vidas para a pandemia da covid. Com este número, o Estado gaúcho chega ao total de 37.566 óbitos em decorrência da doença.

As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

Do total de pessoas contaminadas no Rio Grande do Sul já se recuperaram da doença 1.861.526 (92% dos casos). Outras 113.478 (6%) pessoas seguem em acompanhamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul