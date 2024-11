Porto Alegre “Dia D” de multivacinação: Porto Alegre tem todos os postos de saúde abertos neste sábado e passe-livre nos ônibus

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Iniciativa tem por objetivo estimular a atualização da caderneta de imunizantes. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Ponto-alto da campanha nacional de atualização da caderneta de imunizantes para crianças e adolescentes de até 15 anos incompletos, o “Dia D” da multivacinação motivou a Secretaria da Saúde de Porto Alegre a abrir neste sábado (23) todos os postos da rede. Também foi determinado passe-livre em todos os ônibus do transporte público para a população em geral.

O expediente especial vai das 9h às 18h, com a oferta de fármacos contra as mais diversas doenças. A cerimônia de abertura dos trabalhos está marcada para as 9h30min na sede provisória da Unidade de Saúde Farrapos, instalada no CTG Vaqueanos da Tradição e que terá brinquedos infláveis para a gurizada e a presença do tradicional boneco Zé Gotinha. Endereço: rua Doutor Caio Brandão de Mello nº 250, bairro Humaitá (Zona Norte).

Também estarão disponíveis doses da vacina da gripe e – conforme o estoque – de imunizante contra a covid, bem como a tríplice bacteriana para gestantes. Quem não conseguir comparecer neste sábado pode se dirigir aos postos da Secretaria Municipal até o dia 30 de novembro.

Durante a campanha, a SMS faz busca ativa de crianças e adolescentes que precisam completar o calendário vacinal, conforme destaca destaca o secretário municipal da Saúde, Fernando Ritter: “Pais, responsáveis, aproveitem a oportunidade para proteger a criançada e contribuir para a saúde de todos nós. Vacinar é um ato de cuidado e responsabilidade”.

Crianças (até 11 anos incompletos)

– BCG.

– Hepatite B.

– Pentavalente.

– Pólio inativada.

– Rotavírus.

– Pneumocócica 10-valente.

– Meningocócica C.

– Febre amarela.

– Tríplice Viral.

– DTP.

– Hepatite A.

– Varicela.

– Dengue (10 aos 11 anos).

Adolescentes (12 a 18 anos)

– Hepatite B.

– Febre amarela.

– Tríplice Viral.

– Difteria e tétano adulto.

– Meningocócia ACWY.

– HPV quadrivalente.

– Dengue (12 aos 14 anos).

Programação especial

A programação dos “21 dias de Ativismo” continua pelos próximos dias em Porto Alegre, com organização da Coordenadoria de Direitos da Mulher da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS). O objetivo é compartilhar informação e combater a violência contra as mulheres. Confira as ações deste sábado:

– Exposição de arte e viatura móvel da Saúde. Esplanada da Restinga (Estrada João Antônio da Silveira nº 2.359);

– 14h às 20h: Ação do Grupo Marias com apoio da Coordenadoria dos Direitos da Mulher/CRAM;

– 9h às 17h: distribuição de kits pela unidade móvel de Saúde para as mulheres, em parceria com Secretaria Municipal de Saúde.

– Jornada de Cerâmica: Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736);

– 10h30 às 17h: Ação cultural e de geração de renda com recursos da Lei Paulo Gustavo. Aberta ao público e com oficinas para mulheres em situação de violência. Palestra de abertura com Kátia Schames, ceramista há 30 anos. Aqui mais informações.

(Marcello Campos)

