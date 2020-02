Porto Alegre Dia D de vacinação contra sarampo neste sábado é para público de 5 a 19 anos

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2020

Vacina deve ser feita por pessoas com esquema incompleto. Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA Vacina deve ser feita por pessoas com esquema incompleto. (Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA) Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA

Pessoas entre cinco e 19 anos que não têm esquema vacinal completo da vacina tríplice viral devem se imunizar contra o sarampo na campanha nacional que tem previsão de término em 13 de março. Este sábado (15), será o Dia D de Mobilização Nacional para atualização da caderneta de vacinação nesta faixa etária. O atendimento será exclusivo para o público-alvo da campanha – dos cinco aos 19 anos.

Em Porto Alegre, 33 locais de vacinação estarão abertos para imunização, em todas as regiões da cidade. Das 8h às 9h, a diretora adjunta da Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Diane Nascimento, estará na US Tristeza para acompanhar o início do trabalho e atender a imprensa.

A intenção da campanha nacional é atualizar a caderneta de quem não fez nenhuma dose da vacina ou realizou apenas uma. Até os 29 anos, o esquema vacinal é duas doses da tríplice viral. Na primeira semana da campanha, 1.709 pessoas avaliaram a condição vacinal em unidades de saúde. Dessas, 408 precisaram de uma dose para completar o esquema. Os dados são parciais, até quinta-feira (13), e estão sujeitos à revisão.

Desde 2018, Porto Alegre registra casos de sarampo, em especial em adultos jovens. O médico Juarez Cunha, da Secretaria de Saúde, ressalta a importância da imunização. “O sarampo é uma doença altamente contagiosa. Uma pessoa doente pode infectar de 12 a 18 pessoas, e a vacina é a única forma de prevenção”, resume.

De acordo com o Boletim Informativo divulgado no final de quinta-feira (13), pela Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Saúde, até 8 de fevereiro foram notificadas 11 suspeitas da doença em Porto Alegre. Oito casos foram descartados, um foi confirmado e dois seguem em investigação. O caso confirmado é de um jovem na faixa dos 20 a 29 anos não vacinado. No mesmo período de 2019, uma notificação de suspeita foi feita, sem confirmação de caso.

Em 2019, no total, foram notificados 87 casos suspeitos de sarampo. Desses, 63 foram descartados, 22 confirmados e dois seguem aguardando resultado de exame. Dos 22 casos, 16 eram de pessoas sem registro de vacinação contra o sarampo, dois tinham esquema incompleto, com uma dose feita, e quatro tinham esquema completo, com doses feitas na infância.

