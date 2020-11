Mundo Dia das eleições nos Estados Unidos: Joe Biden visita sua cidade natal; Donald Trump vai ao comitê do Partido Republicano

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Ambos já votaram antecipadamente – Trump (E) na Flórida, e Biden, no Delaware.

No dia das eleições, nesta terça-feira (03), os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump, visitam locais significativos para eles.

Ambos já votaram antecipadamente – Trump na Flórida, e Biden, no Delaware. Trump fará uma visita ao comitê nacional do Partido Republicano, em Arlington, na Virgínia. A cidade é dividida de Washington D.C. por um rio.

Depois disso, ele deverá voltar para a Casa Branca, segundo a previsão de agenda divulgada pelo governo. Biden começou o dia com uma ida à igreja na cidade onde mora, Wilmington, no estado do Delaware. Mais tarde, ele vai visitar sua cidade natal, Scranton, que fica em um dos estados mais importantes para o resultado da eleição: Pensilvânia.

O candidato viveu em Scranton até os 10 anos. Frequentemente, ele faz referências à cidade em seus discursos. Na segunda-feira (02), ele deu a seguinte declaração: “Trump vê o mundo da Avenida Park [uma via de um bairro rico de Nova York], de Wall Street [a rua do centro financeiro dos EUA], e eu vejo de Scranton, onde eu cresci, da Pensilvânia e de Delaware [estado onde ele vive].”

Esse é o terceiro dia seguido que Biden vai à Pensilvânia. O estado é um dos mais disputados pelos dois deputados. Em 2016, Trump foi o vencedor lá, mas a região é tradicionalmente democrata. As pesquisas indicam uma vantagem de Biden, mas os dois têm feito muitos eventos na área.

Biden também tem planos de visitar a Filadélfia. Depois, à noite, ele deve voltar para Wilmington. Lá, vai se reunir com sua mulher, Jill Biden, com Kamala Harris, sua companheira de chapa, e o marido dela, Doug Emhoff.

