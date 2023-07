Esporte Dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina terá folga, feriado ou ponto facultativo?

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A seleção brasileira busca o seu primeiro título mundial. Foto: Thais Magalhães/CBF A seleção brasileira busca o seu primeiro título mundial. (Foto: Thais Magalhães/CBF) Foto: Thais Magalhães/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ministra do esporte e ex-atleta olímpica, Ana Moser, disse que pretendia trabalhar para que fosse decretado ponto facultativo durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina. O mundial começa na próxima quinta-feira (20) e será disputado na Austrália e Nova Zelândia.

“Vamos estar torcendo demais, estaremos super focados em dar visibilidade. Vamos ver se a gente consegue fazer ponto facultativo nos dias de jogos. Quando tem jogo no masculino, não tem folga? Então, vamos tentar fazer o mesmo, dar a mesma importância” disse Ana Moser.

Porém, apesar da intenção da ministra, até o momento não houve nenhum tipo de posicionamento por parte do governo federal em relação a dar folga nos dias de jogos da seleção brasileira.

A única capital que aprovou um projeto de lei garantindo ponto facultativo aos servidores públicos foi Natal, no Rio Grande do Norte.

Jogos

Caso a ministra seja bem sucedida em seus planos, o Brasil pode ganhar até sete pontos facultativos entre os meses de julho e agosto, dependendo do desempenho do Brasil na competição. No dia 24, a seleção enfrenta o Panamá, às 8h; no dia 29, a França, às 7h; e no dia 2 de agosto, a Jamaica, às 7h.

Chances

O Brasil sabe que o caminho para o título inédito não vai ser fácil. Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra, mais uma vez, chegam como as grandes favoritas. Não faltam, porém, seleções com potencial para surpreender. O Brasil é uma delas. Além da Canarinho, Espanha e França podem atrapalhar o caminho das favoritas e levar a taça para casa.

A seleção dos Estados Unidos, número um do ranking da Fifa, outra vez é a favorita ao título. A equipe do técnico Vlatko Andonovski busca o pentacampeonato mundial e vem de duas taças consecutivas na Copa do Mundo.

Bicampeã mundial (2003 e 2007), algoz do Brasil na final de 2007, campeã olímpica (2016) e atual vice-campeã europeia, a Alemanha está mais uma vez entre as principais candidatas ao título do torneio.

Apesar de não ter nenhum título mundial, a Inglaterra chega com moral após a conquista da Euro Feminina 2022, além de ser top 4 no ranking da Fifa. Nas últimas edições, as inglesas ficaram em terceiro lugar (2015) e em quarto (2019).

Apesar de nunca ter chegado à final de uma Copa do Mundo, a seleção da melhor jogadora do planeta (Alexia Putellas) pode surpreender. A Espanha tem uma geração talentosa de atletas.

Na última edição do torneio, a seleção espanhola caiu nas oitavas de final para os Estados Unidos. Foi a melhor campanha da equipe na história.

Este ano começou conturbado para a seleção francesa. As principais lideranças do time, Kadidiatou Diani e Wendi Renard, anunciaram que não defenderiam mais o país por desentendimentos com a então treinadora Corinne Deacon.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/dia-de-jogo-do-brasil-na-copa-do-mundo-feminina-tera-folga-feriado-ou-ponto-facultativo/

Dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina terá folga, feriado ou ponto facultativo?

2023-07-13