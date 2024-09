Rio Grande do Sul Dia do Cliente cria oportunidade de estreitar relacionamento e impulsionar vendas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Para celebrar a data no Estado estão iniciativas como desenvolver uma campanha impactante para o 15 de setembro Foto: Divulgação

No próximo domingo (15) é celebrado o Dia do Cliente, data que homenageia o maior patrimônio das empresas, estreitando as relações entre eles e os empreendimentos, além de se constituir em um ótima oportunidade de impulsionar as vendas.

O presidente da FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul), Vitor Augusto Koch, destaca que a celebração em favor dos clientes vem crescendo há bastante tempo, demonstrando a consciência dos consumidores em relação a receberem atendimento de qualidade e personalizado, ressalta que a data é um momento especial para agradecer e reconhecer o valor inestimável que os clientes têm para todos os negócios.

“O Dia do Cliente nos possibilita demonstrar apreço e gratidão pela parceria que eles disponibilizam aos nossos negócios, diariamente. Portanto, as empresas têm uma oportunidade a mais para reafirmarem seu compromisso com a qualidade no atendimento e na oferta de produtos e serviços”, ressalta o dirigente.

Ele ainda lembra que a satisfação do público é uma premissa fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. Por ser uma ocasião que combina a valorização do cliente com o potencial de impulsionar vendas, a data é propícia para realizar promoções e conceder descontos especiais, com alto potencial de alavancar negócios.

“Aproveitar o Dia do Cliente é benéfico tanto para a satisfação do consumidor quanto para o crescimento dos negócios. Lógico que os estabelecimentos comerciais devem estar adequadamente preparados ao longo de todo o ano para bem receber e atender sua clientela. Na semana e no dia dedicado ao cliente redobrar essa atenção e carinho para com eles é fundamental para incrementar vendas, conquistar e fidelizar o público”, aponta Vitor Augusto Koch.

Entre as dicas da FCDL-RS para celebrar a data estão iniciativas como desenvolver uma campanha impactante para o 15 de setembro, identificando o perfil e as preferências dos clientes, utilizando diversos canais de comunicação para divulgá-la; ofertar promoções que valorizem os consumidores, como descontos significativos e ofertas de leve 3 e pague 2; distribuir brindes e amostras grátis, criando uma experiência positiva e memorável nos consumidores; proporcionar um atendimento cordial, com atenção e simpatia, proporcionando uma compra única e exclusiva.

Dia do Cliente cria oportunidade de estreitar relacionamento e impulsionar vendas no Rio Grande do Sul

2024-09-12