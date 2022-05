Política Dia do Trabalhador: atos para Lula e Bolsonaro são convocados pelo País

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) convocaram atos na Avenida Paulista Foto: BBC Twitter (Foto: BBC/Twitter) Foto: BBC Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dia do Trabalhador, celebrado neste domingo (01), está marcado por manifestações de apoio em São Paulo aos dois candidatos que lideram a corrida eleitoral à Presidência da República.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) convocaram atos na Avenida Paulista enquanto manifestantes que defendem Lula (PT) reúnem-se na Praça Charles Miller, no estádio do Pacaembu.

Organizado pela CUT (Central Única dos Trabalhadores) e outras entidades sindicais, o ato petista terá shows de Daniela Mercury, Leci Brandão, Francisco el Hombre, Dexter e KL Jay. O evento é intitulado “Emprego, Direitos, Democracia e Vida”.

“Trinta e sete anos após o fim da ditadura, o País tem um governo autoritário, fascista, que aplaude a tortura e flerta com o golpismo para se manter no poder. A luta por democracia, dizem os sindicalistas, voltou a ser a bandeira prioritária da classe trabalhadora e, por isso, este 1° de Maio no Pacaembu será histórico”, afirma Douglas Izzo, presidente da CUT de São Paulo, em nota.

O PT ainda convocou a atos em Maceió (AL), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Foz do Iguaçú (PR), Florianópolis (SC) e Chapecó (SC).

Já a manifestação bolsonarista foi convocada às 14h principalmente pelo movimento Nas Ruas e pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Uma das pautas será a defesa do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a 8 anos e 9 meses pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e alvo de graça decretada por Bolsonaro.

“A ideia é fazer uma manifestação de apoio ao decreto do presidente Bolsonaro. Falaremos sobre decisões, sobre a inversão de valores em algumas decisões: enquanto pessoas estão sendo julgadas por crime de opinião e chegam a mais de oito anos de cadeira, outras pessoas que cometeram crimes gravíssimos estão soltas e com seus direitos políticos garantidos”, disse Tomé Abduch, fundador do Nas Ruas. Nem Bolsonaro nem Lula confirmaram participações nos atos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política