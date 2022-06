Brasil Dia dos Namorados deve movimentar R$ 18 bilhões no Brasil, projeta associação

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

A data está se tornando uma das mais importantes para o varejo, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Um levantamento da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) estima que o Dia dos Namorados deve movimentar cerca de R$ 18 bilhões neste ano. As vendas devem crescer 15% em relação ao ano passado, valor que só não será maior por conta da alta dos preços e da limitação de orçamento dos consumidores.

Segundo a Alshop, a expectativa é de que 92 milhões de consumidores façam compras até o próximo da 12. O valor do tíquete médio para a data ficará em R$ 196, mantendo a média dos últimos anos apesar do cenário econômico marcado pela inflação, alta do dólar e pelos juros altos.

A data está se tornando uma das mais importantes para o varejo, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. Para superar as dificuldades econômicas do momento, shoppings e lojistas investem em promoções e sorteios que incentivem o consumo de clientes.

Produtos eletrônicos como celulares, que costumavam ficar entre os mais vendidos na data, perderam posições para presentes com preços mais baixos como os dos setores de vestuário, calçados, joalheria, produtos de beleza e floricultura, que devem se destacar entre as vendas.

O levantamento também mostrou que os restaurantes, hotéis e motéis, empreendimentos que costumam ter maior movimento na data, serão beneficiados com a flexibilização das medidas sanitárias no setor de serviços.

