Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2023

A estimativa é da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul Foto: Freepik A estimativa é da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Celebrado no dia 13 de agosto, o Dia dos Pais deste ano deve gerar, com a compra de presentes, um volume de vendas em torno de R$ 700 milhões no comércio gaúcho, configurando uma alta de 10% em relação à mesma data de 2022.

A estimativa é da FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul). Segundo a entidade, essa expectativa positiva é importante para movimentar a economia estadual e impulsionar as vendas do comércio gaúcho, que ainda enfrenta um cenário desafiador para obter resultados semelhantes ao período pré-pandemia.

“O Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante do comércio brasileiro em termos de movimentação financeira e, neste ano, ganhou pontos positivos para ter vendas mais robustas. Há mostras de queda da inflação, e a redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic promovida pelo Banco Central deve dar mais fôlego ao poder de compra das pessoas. Também deve ser considerado o fator emocional da data, que serve como motivação para que os consumidores busquem comprar presentes”, explicou o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Os produtos que devem liderar o ranking de vendas são os mais tradicionais para a data, como roupas, calçados, perfumaria e itens de higiene, bebidas e eletroeletrônicos, com o ticket médio na aquisição desses presentes ficando na casa dos R$ 255.

