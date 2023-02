Saúde Dia Mundial do Câncer: mais jovens têm apresentado câncer colorretal

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Estimativas alertam para importância de adotar hábitos saudáveis. Foto: Reprodução Estimativas alertam para importância de adotar hábitos saudáveis. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dia Mundial do Câncer, lembrado neste sábado (4), tem sido uma oportunidade de se pensar sobre a doença e conscientizar para as principais questões que a envolvem. Entre as preocupações atuais está o câncer colorretal, que tem atingido uma parcela maior de adultos jovens e é um dos tumores que mais acomete os brasileiros. Casos como os das cantoras Preta Gil, 48 anos, e Simony, 46, são exemplos recentes.

Estimativa de pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer (Inca) que foi publicada na revista científica Frontiers in Oncology em 10 de janeiro aponta que a probabilidade de óbito prematuro por câncer de intestino entre pessoas de 30 a 69 anos pode ter um aumento de 10% até 2030. Já a publicação Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil, também do Inca, estima que devem surgir 44 mil novos casos desse tipo de tumor, por ano, entre 2023 e 2024.

“O câncer colorretal está entre os tipos mais frequentes na população feminina e na masculina. Felizmente, hoje temos, para esse tipo de tumor, a colonoscopia, um exame capaz de fazer diagnóstico precoce de lesões pré-malignas e evitar a evolução dessa doença, Esse câncer é absolutamente tratável quando diagnosticado nas fases iniciais. A questão é que, no início, podem não haver sintomas, o que torna tão importante observar a realização do rastreamento”, explica um dos coordenadores médicos do Centro Integrado de Oncologia do Hospital Mãe de Deus, Alan Azambuja.

Exame considerado o padrão ouro para rastreamento de câncer colorretal, a colonoscopia é indicada para toda a população acima de 45 anos. Quando há histórico familiar desse tipo de tumor na família, pode haver indicação para que seja realizado mais cedo. Os fatores de risco associados a essa neoplasia são alimentação com muitos produtos industrializados e pobre em fibras, sedentarismo, obesidade e tabagismo.

“O futuro da oncologia está muito focado nas formas de prevenção e detecção precoce, e não apenas nos tratamentos. Hoje se sabe, por exemplo, que fazer atividades físicas é tão importante para prevenir câncer quanto parar de fumar”, ressalta Azambuja.

O médico também lembra que a redução na faixa etária dos acometidos por câncer colorretal pode estar ocorrendo por um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados ao longo dos anos, por isso observar o equilíbrio da alimentação é também uma forma de estar em dia com a saúde.

Estágios avançados

Ainda que as chances de cura sejam menores nos estágios avançados, o avanço nas formas de tratamentos têm permitido índices melhores para os pacientes, por isso é muito importante procurar se consultar com um especialista na presença de sintomas como desconforto ou dores abdominais e sangramento nas evacuações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/dia-mundial-do-cancer-mais-jovens-tem-apresentado-cancer-colorretal/

Dia Mundial do Câncer: mais jovens têm apresentado câncer colorretal