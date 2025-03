Mundo Dias após bate-boca na Casa Branca, Zelensky diz estar pronto para trabalhar sob a liderança de Trump

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Após o encontro, Trump publicou no TruthSocial que Zelensky desrespeitou os EUA no Salão Oval. Foto: Reprodução Após o encontro, Trump publicou no TruthSocial que Zelensky desrespeitou os EUA no Salão Oval. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou estar pronto para trabalhar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia: “Estamos prontos para trabalhar sob a forte liderança do presidente Trump para obter uma paz duradoura”, afirmou o ucraniano em uma postagem na rede social X feita nesta terça-feira (4).

“Nenhum de nós quer uma guerra sem fim. A Ucrânia está pronta para sentar à mesa de negociações o mais rápido possível e trazer uma paz duradoura. Ninguém deseja a paz mais do que os ucranianos”, escreveu o presidente.

A mensagem foi escrita depois que Washington suspendeu a ajuda militar a Kiev, após um bate boca com o presidente norte-americano na semana passada.

Zelensky reafirmou a urgência de avançar rapidamente para o fim da guerra, sugerindo como primeiros passos a libertação de prisioneiros e uma trégua nos céus, com a proibição de mísseis, drones de longo alcance e ataques a infraestruturas civis, além de uma trégua no mar, caso a Rússia adote uma postura semelhante. “Queremos avançar rapidamente para todos os próximos estágios e trabalhar com os EUA para chegar a um acordo final”, afirmou.

O presidente ucraniano também agradeceu ao apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia: “Nós realmente valorizamos o quanto a América fez para ajudar a Ucrânia a manter sua soberania e independência”, escreveu.

Em relação ao conturbado encontro recente em Washington com Trump, Zelensky lamentou que a reunião na Casa Branca na sexta-feira não tenha ocorrido como esperado.

“Nossa reunião em Washington, na Casa Branca, na sexta-feira, não foi como deveria ter sido. É lamentável que tenha acontecido dessa forma. É hora de consertar as coisas. Gostaríamos que a cooperação e a comunicação futuras fossem construtivas”, postou o presidente ucraniano.

Confusão

Durante uma reunião transmitida ao vivo e diante da imprensa na Casa Branca, Donald Trump pressionou Volodymyr Zelensky a aceitar um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia. O conflito começou em 2022, após a invasão russa ao território ucraniano.

Os Estados Unidos eram aliados da Ucrânia durante o governo de Joe Biden. No entanto, com a chegada de Trump à Casa Branca, ele se aproximou do presidente russo, Vladimir Putin, e busca um acordo para encerrar a guerra sem a participação ativa da Ucrânia.

O bate-boca ocorreu na etapa final do encontro. Zelensky demonstrou desconfiança em relação ao compromisso de Putin de encerrar a guerra e chamou o presidente russo de “assassino”. Ele também fez uma crítica aos EUA, ao afirmar que ninguém tentou parar Putin entre 2014 e 2022.

Diante da declaração, o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, interveio: “Senhor presidente, com todo o respeito. Acho desrespeitoso da sua parte vir ao Salão Oval e tentar debater isso diante da mídia americana”. Quando Zelensky tentou responder, Trump levantou a voz.

“Você está apostando com a vida de milhões de pessoas. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial, e o que você está fazendo é muito desrespeitoso com este país, um país que te apoiou muito mais do que muitos disseram que deveria”, afirmou Trump.

Após o encontro, Trump publicou no TruthSocial que Zelensky desrespeitou os EUA no Salão Oval e que só poderá voltar quando estiver “pronto para a paz”.

(AG)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/dias-apos-bate-boca-na-casa-branca-zelensky-diz-estar-pronto-para-trabalhar-sob-a-lideranca-de-trump/

Dias após bate-boca na Casa Branca, Zelensky diz estar pronto para trabalhar sob a liderança de Trump

2025-03-04