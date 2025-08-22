Sábado, 23 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a Intel concordou em dar ao governo dos EUA uma participação de 10% em seus negócios.
Em troca, a fabricante de chips deve ganhar subsídios governamentais prometidos durante o governo do presidente Joe Biden. Mas ainda não houve confirmação.
A empresa passa por uma crise especialmente por ter entrado tarde na corrida das IAs.
Falando com repórteres, Trump disse que o acordo surgiu de uma reunião na semana passada com o CEO da Intel, Lip Bu Tan.
O encontro aconteceu dias depois de o presidente ter pedido a renúncia de Tan devido aos seus laços anteriores com a China.
“Eu disse que acho que seria bom ter os Estados Unidos como seu parceiro”, disse Trump. “Ele concordou, e eles concordaram em fazer isso.”
O anúncio oficial deve ser feito ainda nessa sexta-feira (22), de acordo com um funcionário da Casa Branca que não estava autorizado a falar publicamente antes do anúncio e falou sob condição de anonimato.
Se o acordo for concluído, o governo dos EUA se tornará um dos maiores acionistas da Intel e apagará as linhas tradicionais que separam o setor público do setor privado em um país que continua sendo a maior economia do mundo.
Intervenção
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Chicago, Nova York e San Francisco — três cidades governadas por adversários políticos —também podem sofrer intervenção federal na segurança similar à de Washington.
Desde meados de agosto, a segurança na capital norte-americana foi federalizada por ordem de Trump.
“Chicago, provavelmente, será a próxima cidade que tornaremos segura. Então ajudaremos com Nova York”, disse Trump à imprensa após um pronunciamento no Salão Oval da Casa Branca. “Podemos fazer uma limpa em San Francisco também”.
O presidente republicano não informou quando as novas intervenções ocorrerão e também não forneceu números sobre a violências nas cidades citadas. Todas as três, além de Washington, são governadas por prefeitos do Partido Democrata.
Trump, disse, no entanto, que Chicago está uma “bagunça” e chamou o prefeito”extremamente incompetente”.