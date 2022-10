Rio Grande do Sul Digitalização de processos já abrange 96% das comarcas gaúchas

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Segundo a Desembargadora Iris Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça, até o final do primeiro trimestre de 2023 toda a Justiça do Rio Grande do Sul estará digitalizada Foto: Eduardo Nichele/Divulgação Segundo a Desembargadora Iris Nogueira, até o final do primeiro trimestre de 2023 toda a Justiça do Rio Grande do Sul estará digitalizada. (Foto: Eduardo Nichele/Divulgação) Foto: Eduardo Nichele/Divulgação

“Já realizamos a digitalização de quase 1,9 milhão de processos físicos, demonstrando nosso foco na informatização total do Judiciário gaúcho, com os trabalhos encerrados em 123 comarcas gaúchas”. A declaração foi da Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, em cerimônia realizada na tarde desta terça-feira (11) em Teutônia.

A solenidade foi realizada com o intuito de parabenizar a comarca pela rapidez na conclusão da digitalização dos 6.987 processos físicos que tramitavam no local. “A Comarca de Teutônia está completamente virtualizada e o objetivo foi alcançado em cerca de 45 dias, algo que precisava ser celebrado pela nossa Administração”, afirmou a Presidente Iris, reiterando que até o final do primeiro trimestre de 2023 toda a Justiça do Rio Grande do Sul estará digitalizada.

“Temos 39 Comarcas que estão em execução dos trabalhos e podemos anunciar que a digitalização atualmente já foi finalizada, ou está em vias de conclusão, em cerca de 96% no Estado”, concluiu.

