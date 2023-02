Política Dilma deve ir com Lula à China para sacramentar presidência de banco dos Brics

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

"Se for presidente do Brics, será uma coisa maravilhosa para o Brics e para o Brasil", afirmou Lula.

A ex-presidente Dilma Rousseff deve acompanhar o presidente Lula em sua viagem à China no fim de março. Segundo fontes do Palácio do Planalto, o objetivo é sacramentar Dilma na presidência do banco dos Brics, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O assunto tem sido pauta nas reuniões bilaterais que acontecem no encontro do G20 na Índia entre ministros da Economia e banqueiros centrais.

O ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, elogiou a indicação de Dilma em reunião realizada com o ministro Fernando Haddad.

O tema também deve foi abordado na reunião de Haddad com Enoch Guandongwana, ministro da Economia da África do Sul.

Fontes que acompanharam a conversa dizem que o ministro sul-africano demonstrou apoio à indicação de Dilma ao banco.

“Ela é muito competente tecnicamente. Se for presidente do Brics, será uma coisa maravilhosa para o Brics e para o Brasil”, afirmou o presidente durante uma entrevista.

Os países membros do grupo também têm se mostrado favoráveis à indicação da ex-presidente, segundo fontes ligadas ao banco dos Brics. Elas relatam que havia um certo incômodo com a atuação tímida de Marcos Troyjo à frente da instituição.

Troyjo assumiu a presidência do banco em 2020, por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, do qual era forte aliado.

