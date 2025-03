Política Dilma é reeleita presidente do Banco do Brics para novo mandato de 5 anos

Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o posto, Dilma está à frente da instituição desde 2023. Foto: José Cruz/Agência Brasil Indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o posto, Dilma está à frente da instituição desde 2023. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-presidente da República Dilma Rousseff foi reeleita presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do Brics, informou nesta segunda-feira (24) a assessoria.

Indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o posto, Dilma está à frente da instituição desde 2023.

Com sede em Shangai, na China, o Banco do Brics foi criado em 2014 e financia projetos de infraestrutura e ligados ao desenvolvimento sustentável.

Cada país-membro do Brics pode indicar o presidente do banco para um mandato de cinco anos.

Dilma, no entanto, assumiu na metade do período – ao ser escolhida por Lula para substituir o economista Marcos Troyjo, que havia sido indicado no governo Jair Bolsonaro.

Pelas regras de rotatividade, ao final do mandato de Dilma, neste ano, cabe à Rússia indicar um novo nome.

Entretanto, no ano passado, segundo a Agência Brasil, vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o presidente russo Vladimir Putin informou que o país daria o aval para Dilma ser reeleita.

Na ocasião, Putin destacou que, como a Rússia está em guerra com a Ucrânia, ter um russo à frente do banco poderia prejudicar a condução dos trabalhos do NDB – os países do Brics têm se posicionado contra a guerra.

Além disso, o Brasil comanda o Brics neste ano – a cúpula de chefes de Estado acontecerá em julho, no Rio de Janeiro.

Em rede social, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), parabenizou Dilma pela reeleição.

“Parabéns, presidenta Dilma Rousseff, pela recondução à presidência do Novo Banco de Desenvolvimento. Sob sua direção, o Banco dos BRICS vem cumprindo importante papel no desenvolvimento de nossos países”, publicou a ministra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/dilma-e-reeleita-presidente-do-banco-do-brics-para-novo-mandato-de-5-anos/

Dilma é reeleita presidente do Banco do Brics para novo mandato de 5 anos

2025-03-24