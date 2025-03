Política Dilma Rousseff recebe alta após uma semana internada na China e está “trabalhando normalmente”

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Ex-presidenta teve um quadro de neurite vestibular; em Xangai, ela comanda o Banco dos Brics. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A ex-presidenta da República Dilma Rousseff recebeu alta médica na última quinta-feira (27) após passar sete dias internada no Shangai East International Medical Center, na China. A informação foi divulgada por meio de seu perfil na rede social X. Dilma foi hospitalizada na última sexta-feira (21), por causa de um quadro de neurite vestibular, uma inflamação no nervo responsável pelo equilíbrio. Os sintomas dessa condição incluem vertigem e tontura intensas, que afetam a estabilidade e a percepção de movimento.

De acordo com a assessoria de Dilma, ela já se encontra bem e “trabalhando normalmente” nessa sexta-feira (28), o que demonstra sua rápida recuperação. A ex-presidente, que ocupa o cargo de presidente do New Development Bank (NDB), banco dos Brics, desde março de 2023, segue com suas funções no comando da instituição. O NDB é um banco multilateral que reúne os países do bloco Brics — Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social entre essas nações.

A sede do banco está localizada em Xangai, na China, e, devido ao quadro de saúde, Dilma precisou suspender algumas de suas agendas, incluindo uma reunião agendada para segunda-feira com o comandante da instituição. Essa pausa foi necessária para que a ex-presidente pudesse se recuperar adequadamente antes de retomar suas atividades normais.

Na semana passada, Dilma havia informado a pessoas próximas que, devido à crise de labirintite, provavelmente não participaria da reunião dos ministros das finanças do G-20, que ocorreria nesta semana na Cidade do Cabo, África do Sul. A labirintite, que compartilha sintomas semelhantes à neurite vestibular, é uma inflamação no sistema vestibular que também afeta o equilíbrio, gerando episódios de tontura e perda de estabilidade.

Quando o nervo vestibular é inflamado, ele pode afetar a maneira como o cérebro processa as informações sensoriais, dificultando a percepção do corpo em relação ao movimento e ao espaço. A neurite vestibular é comumente causada por vírus, e seu tratamento, na maioria das vezes, inclui repouso e medicação para controlar os sintomas. Embora seja uma condição temporária, ela pode causar um grande desconforto durante sua duração.

