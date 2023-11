Dilma no Novo Banco de Desenvolvimento

Dilma foi eleita neste ano para a presidência do NDB, com sede em Shanghai (China). Ela assumiu a função em março, com mandato até 2025.

Como membro do bloco, o Brasil comanda a instituição por cinco anos. A primeira metade do mandato foi cumprida pelo economista Marcos Troyjo.

Enquanto presidente do Brasil, em 2014 Dilma participou da cúpula dos Brics (integrado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) que oficializou a criação do NDB. Aquela dição do encontro foi realizada em Fortaleza (CE).