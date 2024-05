Rio Grande do Sul Diminui o número de desalojados em Guaíba

De acordo com a Defesa Civil, o número de abrigos, conforme a demanda, também diminuiu. Foto: Divulgação

Com o considerável recuo das águas do Guaíba, com medição de 4,91m, às 15h50 desta quinta-feira (17), foi possível o retorno às residências, com as devidas precauções, nos bairros Cohab e Santa Rita, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os dados do Sistema de Comando de Incidentes (SCI) apontam declínio no número de desabrigados nos abrigos da cidade, com 4.322 pessoas (a capacidade total é de 4.865 vagas).

De acordo com a Defesa Civil, o número de abrigos, conforme a demanda, também diminuiu, tendo agora 70 locais ativos e regulares, não considerando os informais de desalojados que ocupam casas de amigos e familiares no Município. O total de residências afetadas permanece o mesmo, de 10.543 casas; o número de pessoas afetadas, diretamente, entretanto, é 38.396 pessoas.

A tendência é que nos próximos dias os números tenham um declínio maior, tendo em vista que o Guaíba deverá baixar ainda mais o seu nível, melhorando as condições nos bairros IPE, Engenho – que ainda têm consideráveis alagamentos; e nos bairros Alvorada e Florida, em menor escala.

CAH em Pleno Funcionamento

O Centro de Acolhimento Humanitário (CAH) está atendendo a comunidade atingida, em prédio localizado na Avenida Nestor de Moura Jardim. Nos próximos dias, será instalado um equipamento de reconhecimento facial, para dar mais celeridade e efetividade no serviço prestado a comunidade de Guaíba.

Desde que iniciou o trabalho do CAH, milhares de pessoas são atendidas diariamente, recebendo acolhimento, alimentos, roupas, produtos de limpeza, colchões, cobertores, informações, e demais ajudas humanitárias.

Mais de 800 caminhões de Entulhos Retirados na Cohab Santa Rita

Uma grande mobilização unindo profissionais da prefeitura, Exército e demais entidades que atuam no combate aos efeitos da enchente no município, vem sendo executada para a retirada de entulhos das vias públicas nos bairros Cohab e Santa Rita.

Conforme o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos de Guaíba, Ivan Barcellos, a força-tarefa vem sendo desenvolvida por uma equipe que conta em sua estrutura com 12 caminhões, 8 retroescavadeiras, uma carreta e, até a tarde desta quinta, já haviam sido retirados entulhos em mais de 800 viagens de caminhões do local.

“O trabalho já está sendo realizado a pleno vapor. Estamos priorizando as ruas de maior movimento, e seguiremos cobrindo o restante do Bairro”, observou o secretário.

A estimativa, tendo em vista que, nas proximidades de praticamente todas as residências há uma grande quantidade de móveis estragados e entulhos, o trabalho de limpeza das vias públicas seguirá por cerca de 90 dias, retirando centenas de toneladas de resíduos que seguirão para a Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR) em Minas do Leão.

A secretaria de infraestrutura e Serviços Públicos informa que o serviço de coleta de lixo urbano está normalizado em ambos os bairros.

