Economia Dinheiro esquecido nos bancos: 931 mil pessoas têm mais de R$ 1 mil a receber; saiba como verificar se você é um desses sortudos

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Congresso projeto que possibilita o governo a recolher os recursos que não foram resgatados pelos correntistas em até 30 dias. (Foto: Reprodução)

Divulgação do Banco Central (BC) mostra que brasileiros ainda têm R$ 8,56 bilhões em recursos disponíveis para saque no sistema financeiro. Do total de R$ 16,23 bilhões colocados à disposição, o Sistema de Valores a Receber (SVR) devolveu R$ 7,67 bilhões.

O SVR é um serviço do Banco Central, onde é possível consultar se você, sua empresa ou pessoa falecida possui dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição, e saber como solicitar o valor.

De acordo com o BC, 63,01% dos beneficiários (32,9 milhões de pessoas) têm até R$ 10 para receber. As quantias entre R$ 10,01 e R$ 100 representam 25,32% dos correntistas (13,2 milhões de pessoas); entre R$ 100,01 e R$ 1 mil estão 9,88% – 5,1 milhões de pessoas. Só 1,78% (931,8 mil pessoas) tem direito a receber mais de R$ 1 mil. Os números consideram o total de contas — uma pessoa pode ter mais de uma conta aberta com dinheiro esquecido.

O SVR foi reiniciado em março de 2023, e até o final de julho, 22.201.251 pessoas haviam resgatado valores – apenas 32,8% do total de 67.691.066 titulares incluídos na lista desde o começo do programa, em fevereiro de 2022.

Na quinta-feira (12), a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que permite que o governo recolha os recursos que não foram resgatados pelos correntistas. Agora, o texto vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderá vetar trechos ou a íntegra do projeto.

Se aprovado, titulares de “dinheiro esquecido” poderão, em até 30 dias após a publicação da norma, resgatar os valores. Após esse período, os valores serão direcionados ao Tesouro Nacional.

Consulta

Para saber se há recursos a receber, o correntista deve acessar o site do SRV e fazer login com a sua conta gov.br.

De acordo com o BC, para valores de pessoa física, a conta gov.br precisa ser de nível prata ou ouro. Para valores de pessoa jurídica, é necessário ter conta gov.br com o CNPJ vinculado (qualquer tipo de vínculo, exceto colaborador). Quem tem mais de R$ 100 para receber precisa ativar o duplo fator de autenticação. Se houver recursos e a solicitação for realizada via sistema do Banco Central, é necessário fornecer chave Pix para depósito. O valor será enviado em até 12 dias úteis, mas a instituição pode entrar em contato pelo telefone ou pelo e-mail indicado para confirmar informações. Se não houver chave Pix cadastrada no sistema, o solicitante deve entrar em contato diretamente com a instituição financeira pelo telefone ou pelo e-mail para combinar a forma de devolução. Para consultar valores a receber de pessoas falecidas, é preciso ter em mãos o CPF do titular, ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal, além de aceitar um termo de responsabilidade. Depois, é necessário entrar em contato com a instituição para receber informações sobre a documentação requerida. Golpes O Banco Central enfatiza que todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos, que não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Além disso, o órgão ressalta que somente a instituição financeira que aparece no SRV pode contatar o correntista e que nenhuma senha será pedida no processo. O BC também pede que o correntista não clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.

2024-09-14