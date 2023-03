Economia Dinheiro esquecido nos bancos: fila diminui 99% no segundo dia de saques

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

Segundo o Banco Central, mais de meio milhão de pessoas têm acima de R$ 1 mil para receber. (Foto: Agência Brasil)

O número de pessoas que tentava consultar valores e solicitar a devolução do dinheiro esquecido em instituições financeiras diminuiu 99% nessa quarta-feira (8). Pela manhã, o Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central (BC) tinha 290 pessoas simultâneas na fila virtual – na véspera, esse número chegava a 300 mil, com uma espera de duas horas.

Segundo balanço parcial divulgado pelo BC, mais de 2,7 milhões de beneficiários, entre pessoas físicas e empresas, já solicitaram a transferência de um total de R$ 180 milhões até as 17h dessa quarta. O maior valor sacado por uma pessoa física foi de R$ 750 mil. Por pessoa jurídica, o resgate mais alto foi de R$ 252 mil.

Essa é a segunda fase de consulta e saques do SVR liberada pelo Banco Central – a primeira aconteceu no início do ano passado. Dessa vez, caso a pessoa não tenha uma chave Pix cadastrada, precisará entrar em contato com a instituição financeira para combinar a forma de recebimento.

Enquanto alguns beneficiários se mostraram decepcionados pelos baixos valores disponíveis em suas consultas – situação que acabou gerando memes nas redes sociais – outros foram surpreendidos por quantias maiores.

Segundo informações do Banco Central, mais de meio milhão de pessoas têm acima de R$ 1 mil para receber. A maioria, no entanto, tem até R$ 10: estes são, ao todo 29,2 milhões de pessoas.

De acordo com a autarquia, o SVR permanecerá aberto para todos, sem interrupções programadas, para que cada um possa recuperar seus valores esquecidos no sistema financeiro. “Independente do montante, o recurso pertence ao cidadão e deve a ele ser devolvido”, disse o BC em nota.

Golpes

É preciso cuidado com golpes como os que já aconteceram no ano passado.

O BC aconselha o correntista a ter cuidado com golpes de estelionatários que alegam fazer a intermediação para supostos resgates de valores esquecidos. O órgão esclarece que todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos, que não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais.

A instituição também esclarece que apenas a instituição financeira que aparece na consulta do Sistema de Valores a Receber pode entrar em contato com a pessoa. O órgão pede que nenhum cidadão forneça senhas e esclarece ainda que ninguém está autorizado a fazer esse tipo de pedido. Por fim, o BC alerta para não entrar em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.

A consulta pode ser feita no site Valores a Receber, administrado pelo Banco Central (BC), que voltou a realizar consultas após um período de instabilidade devido ao número de acessos simultâneos. Na plataforma, é possível consultar saldos de pessoas já falecidas e resgatar esses valores. A consulta aos valores “esquecidos” estava suspensa desde abril de 2022, assim como os saques.

