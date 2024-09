Brasil “Dinheiro esquecido” nos bancos: uma só pessoa tem mais de R$ 11 milhões para sacar. Saiba os maiores valores

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Recorde entre pessoas físicas é de R$ 2,8 milhões. (Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Banco Central (BC) informou que uma única pessoa tem R$ 11,2 milhões esquecidos no Sistema de Valores a Receber (SVR), ferramenta que mostra valores deixados para trás por clientes em instituições financeiras. Até agora, o recorde é de R$ 2,8 milhões, resgatados em julho de 2023 após consulta ao SVR. Já dentre as empresas, a cifra mais alta é de R$ 30,4 milhões.

Dados atualizados do BC mostram que, atualmente, R$ 8,56 bilhões estão disponíveis para resgate no SVR. No sistema, é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm algum “dinheiro esquecido” em banco, consórcio ou outra instituição.

Ainda de acordo om o Banco Central, 931.874 pessoas têm mais de R$ 1.000 para sacar. Além disso, 5,1 milhões de pessoas têm entre R$ 100 e R$ 1.000 esquecidos. A maior parcela de beneficiários é de quem tem até R$ 10: são quase 33 milhões de pessoas.

Os números, referentes ao mês de julho e atualizados pelo BC na última sexta-feira (6), consideram o total de contas. Um indivíduo ou empresa pode ter mais de uma conta aberta com dinheiro esquecido.

Pessoas físicas

– Maior valor resgatado: R$ 2,8 milhões, em julho de 2023.

– Segundo montante mais alto: R$ 1,6 milhão, em março de 2022.

– “Medalha de bronze”: R$ 791 mil, em março de 2023.

Pessoas jurídicas

– Maior valor resgatado: R$ 3,3 milhões, em março de 2023.

– “Medalha de prata”: R$ 1,9 milhão, em junho de 2023.

– Terceiro montante mais alto: R$ 610 mil, em setembro de 2024.

Ainda não buscaram

– Até R$ 10: 32.919.730 contas (63,01% do total).

– R$ 10 a R$ 100: 13.226.589 contas (25,32% do total).

– R$ 100 a R$ 1.000: 5.163.716 contas (9,88% do total).

– Acima de R$ 1.000: 931.874 contas (1,78% do total).

Para fechar o orçamento

Caso um projeto de lei aprovado neste mês pelo Senado e pela Câmara dos Deputados seja sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, titulares de “dinheiro esquecido” terão até 30 dias para sacar os valores. Os recursos não retirados terão como destino o Tesouro Nacional. Lula pode vetar trechos ou a íntegra do texto. Em caso de vetos, a palavra final caberá ao Congresso Nacional.

Como saber se há valores

O único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é valoresareceber.bcb.gov.br.

Via sistema do Banco Central, os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave pix para a devolução. Caso não tenha uma chave cadastrada, é preciso entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento. Outra opção é criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação.

Após a consulta, é preciso entrar em contato com as instituições nas quais há valores a receber e verificar os procedimentos. No caso de valores a receber de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal para consultá-los. Também é necessário preencher um termo de responsabilidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/dinheiro-esquecido-nos-bancos-uma-so-pessoa-tem-mais-de-r-11-milhoes-para-sacar-saiba-os-maiores-valores/

“Dinheiro esquecido” nos bancos: uma só pessoa tem mais de R$ 11 milhões para sacar. Saiba os maiores valores

2024-09-15