Futebol Dinheiro na cueca e policiais como segurança: entenda a investigação da Polícia Federal sobre crimes eleitorais envolvendo o presidente da CBF

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Samir Xaud foi eleito presidente da CBF em maio deste ano. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal (PF) começou a investigar o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, após encontrar R$ 500 mil com o empresário Renildo Lima durante o período eleitoral de 2024. Parte do dinheiro estava na cueca do empresário. Lima é esposo da deputada federal Helena da Asatur (MDB). Todos foram alvos da operação Caixa Preta, deflagrada na quarta-feira (30).

A operação apura a compra de votos nas eleições municipais de 2024, em Roraima. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Estado e no Rio de Janeiro. A PF não esclareceu qual a ligação entre Samir Xaud e os demais alvos da operação e o dinheiro apreendido com Renildo.

Samir e Helena são do mesmo partido, o MDB, e pertencem ao mesmo grupo político em Roraima. O atual presidente da CBF chegou a ser candidato à deputado federal pelo partido em 2022, mas foi eleito como suplente, sem assumir o cargo.

Por meio de nota, a CBF informou que recebeu agentes da PF na sede. Ressaltou que a operação “não tem qualquer relação com a CBF ou futebol brasileiro” e que o presidente da entidade “não é o centro das apurações”.

A deputada federal Helena da Asatur disse ter sido “surpreendida pela notícia e esclarece que jamais foi notificada a prestar esclarecimentos às autoridades competentes”.

Renildo foi flagrado com o dinheiro em setembro de 2024 após uma denúncia anônima feita à PF sobre compra de votos. Ele foi preso com outras cinco pessoas, entre elas uma advogada e dois policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

O momento da prisão de Renildo com o dinheiro na cueca foi registrado em uma foto. Na imagem é possível ver parte das notas saindo na parte da frente da calça do empresário, na região da cintura.

Renildo é dono da Asatur, empresa de transporte intermunicipal, e da Voare, empresa de táxi aéreo que tem contrato com o Ministério da Saúde para realização de voos à Terra Indígena Yanomami.

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Roraima, Igo Brasil, também foi alvo da operação Caixa Preta.

Investigados

Samir Xaud foi eleito o 8º presidente da CBF em maio deste ano, sendo o mais novo a ocupar o cargo, aos 41 anos. Samir é nascido em Boa Vista (RR) e é médico de formação. É a primeira experiência de liderança administrativa no futebol. O pai Zeca Xaud é presidente da Federação Roraimense de Futebol desde 1975 – a FRF foi fundada um ano antes.

Maria Helena Teixeira Lima tem 48 anos, é de Tocantins, mas cresceu em São João da Baliza. Está no primeiro mandado. Nas eleições de 2022 foi eleita com 15.848 votos, segunda mais votada, e única mulher de Roraima na Câmara dos Deputados.

Uma das principais empresárias do ramo de transportes em Roraima, Helena também é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Roraima (UFRR). A deputada declarou R$ 10 milhões em bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições de 2022.

A Asatur, empresa da família de Helena, é uma das mais tradicionais em Roraima, com especialidade na rota entre Boa Vista a Manaus, no Amazonas, pela BR-174. Criada em 2001, é uma “empresa irmã” da Asatur Turismo. Além disso, presta serviços como fretamento e locação de veículos.

A empresa é avaliada em R$ 11,1 milhões e tem o marido de Helena, Renildo Lima, como sócio majoritário, função que divide com uma filha do casal. No site da empresa, a informação é de que há 10 agências espalhadas por Roraima – na capital e nos municípios. Além disso, a família também é proprietária da Voare Táxi Aéreo, única empresa de táxi aéreo privado do Estado.

Igo Brasil, natural de Boa Vista e de família tradicional de Roraima, é formado em Direito pela Faculdade Estácio da Amazônia. Já atuou como escrivão da Polícia Civil, soldado do Corpo de Bombeiros, superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Roraima e presidente do Departamento de Trânsito de Roraima (Detran-RR) em 2018. Desde maio de 2023, é superintendente do Dnit no Estado.

