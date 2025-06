Política Dinheiro público: deputado federal destina emenda para recapear condomínio de luxo onde mora em São Paulo

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

Prefeitura de Barueri declarou ter recebido R$ 11 milhões em emendas pix enviadas pelo deputado Fábio Teruel. Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Prefeitura de Barueri declarou ter recebido R$ 11 milhões em emendas pix enviadas pelo deputado Fábio Teruel. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A prefeitura de Barueri, no interior do Estado de São Paulo, usou recursos de emendas parlamentares do deputado federal Fábio Teruel (MDB) para recapear ruas do condomínio de luxo fechado onde o parlamentar e outros artistas famosos vivem, na região de Alphaville.

Documentos disponíveis no portal da transparência do governo federal mostram que o prefeito de Barueri, Beto Piteri (Republicanos), declarou o recebimento de R$ 11 milhões em emendas pix enviadas pelo deputado Fábio Teruel. A informação foi revelada pelo portal Metrópoles.

Entre os documentos anexados, o prefeito informa que parte dos recursos – R$ 2,2 milhões – enviados pelo deputado do MDB à cidade foram usados para recapear ruas do condomínio Residencial Tamboré I, onde Fábio Teruel vive com a família e a esposa Ely Teruel, vereadora da cidade de São Paulo também pelo MDB. O condomínio é conhecido como a “Beverly Hills paulista” onde vivem celebridades como a cantora sertaneja Simone Mendes (ex-dupla Simone e Simaria) e a influenciadora Deolane Bezerra, presa preventivamente em setembro de 2024 em uma investigação sobre lavagem de dinheiro.

O Residencial Tamboré I também é conhecido pelas casas luxuosas que chegam a custar até R$ 50 milhões. As ruas dentro do condomínio têm nomes de cidades do interior de São Paulo, como Sorocaba, Rio Claro, Limeira, Itu, Campos do Jordão, Ourinhos e Andradina.

Essas vias estão entre as pelo menos oito que foram recapeadas com os R$ 2,2 milhões em verba federal enviados pelo deputado Fábio Teruel (MDB) ao município de Barueri. Pela lei, qualquer parlamentar é proibido de destinar emendas para benefício próprio, o que pode configurar improbidade administrativa.

A nova Lei da Regularização Fundiária Urbana (REURB) no Brasil, de 2017, diz que as prefeituras podem ficar responsáveis pela manutenção de vias dentro dessas áreas privadas, com responsabilidade compartilhada entre a administração do espaço e o Poder Público. Mas isso depende de norma assinada e homologada pelos órgãos públicos.

Em nota, o deputado disse que “a emenda parlamentar em questão foi destinada à Prefeitura Municipal de Barueri com uma finalidade ampla, voltada à melhoria da infraestrutura urbana” e que ” a definição sobre onde e como aplicar os recursos enviados pelos deputados aos municípios compete, única e exclusivamente, às Prefeituras”.

A Prefeitura de Barueri confirmou, por meio de nota, que as ruas do condomínio Tamboré I foram recapeadas com os recursos da emenda do deputado Fabio Teruel, mas diz que as vias são públicas e é dever da prefeitura fazer obras de manutenção.

A gestão do Republicanos afirmou ainda que tudo está dentro da legalidade e que os recursos das emendas federais chegam com destinação específica. Ou seja, não poderia ter sido gasta com outra coisa que não o recapeamento da área.

Com 54 anos, Fábio Teruel é um pregador cristão que ganhou fama nas redes sociais fazendo pregações religiosas em rádios populares de São Paulo. Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e outros 8,6 milhões no Youtube, ele faz shows religiosos pelo país cantando músicas gospel e fazendo orações e rezas para Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida.

De perfil discreto, não usa a tribuna da Câmara dos Deputados para fazer discursos inflamados e cortes para redes sociais. Em seus perfis, só há publicações e pregações religiosas.

Nessas redes não há nenhuma referência sobre Teruel ser deputado federal. Ele se descreve apenas como “criador digital”. No pleito de 2022, Teruel declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter um patrimônio de R$ 12 milhões.

O deputado do MDB é filho do ex-deputado estadual Ataíde Terual (Podemos), que é jornalista e radialista, conhecido pelos programas populares sertanejos na rádio Tropical FM de SP.

