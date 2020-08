Dinossauro parecido com Tiranossauro rex é descoberto na Inglaterra

Uma nova espécie de dinossauro parecida com o Tiranossauro rex foi descoberta na Inglaterra a partir da análise de quatro ossos encontrados no ano de 2019 por paleontólogos da Universidade de Southampton. Os fósseis foram achados na vila de Shanklin, na Ilha de Wight, localizada na costa sul do país.

Segundo a CNN, os estudiosos determinaram que os ossos eram do pescoço, costas e cauda de um novo dinossauro”anteriormente desconhecido pela ciência”, de acordo com um comunicado da Universidade de Southampton.

O dinossauro media aproximadamente 4 metros de comprimento e é um tipo terópode, que pertence a um grupo de carnívoros que normalmente andava sobre duas pernas em vez de quatro, que inclui o Tiranossauro Rex. Viveu no período Cretáceo, há cerca de 115 milhões de anos, de acordo com o comunicado.

Os cientistas batizaram o dinossauro de Vectaerovenator inopinatus – um nome que se refere a grandes bolsas de ar em alguns dos ossos, comumente vistas em terópodes, e que ajudou os pesquisadores a identificar a espécie. Os sacos também são vistos em pássaros modernos; eles provavelmente ajudaram a criar um sistema de respiração eficiente nesses dinossauros, ao mesmo tempo que tornavam o esqueleto mais leve.

“Ficamos impressionados com o quão oco este animal era – ele é crivado de espaços de ar. Partes de seu esqueleto devem ter sido bastante delicadas”, disse Chris Barker, um estudante de doutorado da universidade que conduziu o estudo para o site da CNN. “O registro de dinossauros terópodes do período médio do Cretáceo na Europa não é tão grande, então tem sido realmente emocionante ser capaz de aumentar nosso conhecimento sobre a diversidade de espécies de dinossauros dessa época”, acrescentou ele.

Os quatro ossos foram encontrados por três grupos diferentes. Este estudo confirmou que esses ossos separados eram provavelmente do mesmo dinossauro. Pesquisadores especulam que a carcaça foi levada para o mar raso nas proximidades.

As descobertas da equipe serão publicadas na revista Papers in Palaeontology.