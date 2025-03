Mundo Diplomatas brasileiros veem com surpresa o bate-boca entre Trump e Zelensky

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, bateram boca na Casa Branca. (Foto: Reprodução)

Diplomatas brasileiros ouvidos pela GloboNews nessa sexta-feira (28) disseram ter visto com surpresa o bate-boca entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Os dois líderes discutiram de forma acalorada na Casa Branca sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura três anos. Durante o encontro, Trump acusou Zelensky de “brincar com a Terceira Guerra Mundial” e classificou como “desrespeitoso” o fato de o ucraniano sugerir que os americanos também podem sentir os efeitos do conflito.

O Ministério das Relações Exteriores não pretende se manifestar oficialmente sobre o episódio.

Nos bastidores, um diplomata brasileiro avaliou o ocorrido como “insólito”, ressaltando que as cenas “falam por si” e que é difícil emitir um julgamento diplomático sobre algo tão atípico.

Outros diplomatas ouvidos pela reportagem destacaram o ineditismo do episódio, frisando que “isso nunca aconteceu antes, ao menos em público”, o que torna a situação ainda mais grave.

Impacto negativo

Para um dos diplomatas consultados, o bate-boca foi um sinal ruim para a Ucrânia, pois expôs fragilidades na relação entre os dois países.

“Trump trabalha com a percepção pública sobre os EUA. Ele quer um acordo de paz para se apresentar como o responsável pelo fim do conflito, assim como fez no acordo entre Israel e Hamas”, afirmou um dos diplomatas.

Na visão dele, uma “derrota total da Ucrânia” não interessa a Trump, mas o presidente busca um desfecho rápido para capitalizar politicamente.

Quando questionado se o Brasil deveria se manifestar sobre o episódio, um diplomata brasileiro respondeu: “Cada um no seu quadrado.”

No Planalto

No Palácio do Planalto, a avaliação também foi de espanto. Um integrante do governo brasileiro classificou o episódio como “surreal”, destacando que Zelensky perdeu um possível mediador para um acordo.

“A questão agora é: como Zelensky vai se posicionar numa eventual negociação? Ele precisa avaliar os próximos passos porque Trump não é propriamente um mediador, mas está no cerne da resolução.”

Sem desculpas

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que não pedirá desculpas para Donald Trump após um bate-boca que os dois tiveram na Casa Branca, nessa sexta-feira (28). As afirmações foram feitas durante uma entrevista à Fox News.

Zelensky afirmou que respeita Trump e o povo americano, mas acredita que não fez algo errado ao expor seu ponto de vista sobre a guerra. Segundo o ucraniano, alguns temas precisam ser debatidos e tratados com honestidade. Ainda assim, ele disse lamentar o ocorrido: “Não foi bom para os dois lados”.

Trump e Zelensky deveriam assinar um acordo que permitiria que os EUA explorassem minerais e recursos naturais na Ucrânia. O tratado é visto como essencial para que o governo ucraniano continue sendo apoiado pelos norte-americanos.

Ao mesmo tempo, Zelensky cobra do governo americano garantias concretas para que um acordo seja fechado entre os dois países. Durante a entrevista à Fox News, o presidente ucraniano reforçou a necessidade dessas salvaguardas.

O ucraniano reforçou que o país não tem recursos suficientes para expulsar as forças russas sozinho e defendeu que qualquer negociação de paz só será viável se Kiev estiver em uma posição de força.

Além disso, Zelensky afirmou que acredita ser possível recuperar seu relacionamento com Trump, apesar do atrito entre eles. O presidente ucraniano destacou que deseja manter uma boa relação com os Estados Unidos e espera que o americano adote uma postura mais favorável à Ucrânia.

“Somos gratos ao presidente e, claro, ao Congresso. Mas, antes de tudo, ao seu povo [americano]”, afirmou. “Queríamos muito ter todas essas relações fortes. E nós as teremos.” As informações são do portal de notícias G1.

