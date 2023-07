Brasil Direito da mulher ao aborto e acesso a armas dividem os brasileiros

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Levantamento também perguntou sobre homossexualidade, racismo, religião e presença feminina em cargos de liderança.(Foto: Reprodução)

Uma pesquisa divulgada nesse sábado (1º) indicou que, para 44% dos brasileiros, mulheres têm direito de decidir sobre o aborto. E, para 50% da população, cidadãos devem ter o direito de possuir arma legalizada para se defender. Confira os números abaixo.

A soma dos que concordam totalmente (25%) e que concordam em parte (20%) com a afirmação de que o aborto deve ser uma prerrogativa da mulher não chega a 45% por conta dos arredondamentos. No Brasil, o aborto é autorizado nos casos em que a gravidez é decorrente de estupro, quando há risco à vida da gestante ou quando há um diagnóstico de anencefalia do feto. O procedimento deve ser oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre armamento, 50% concordam totalmente ou em parte que o cidadão deve poder ter arma legalizada para se defender. Em 2022, uma pesquisa do Datafolha apontou que 26% da população acha que a sociedade seria mais segura se as pessoas andassem armadas para se proteger.

A pesquisa apontou que a maioria da população (75%) entende que a homossexualidade deve ser aceita na sociedade. Ao mesmo tempo, porém, uma parcela semelhante (72%) afirma que a família é formada por um homem e uma mulher.

1. A homossexualidade deve ser aceita por toda a sociedade?

– Concorda totalmente: 55%.

– Concorda em parte: 20%.

– Nem concorda, nem discorda: 2%.

– Discorda em parte: 8%.

– Discorda totalmente: 13%.

– Não sabem: 3%.

2. A família deve ser formada por um homem e uma mulher?

– Concorda totalmente: 59%.

– Concorda em parte: 13%.

– Nem concorda, nem discorda: 1%.

– Discorda em parte: 7%.

– Discorda totalmente: 20%.

– Não sabem: 1%.

Mulheres, religião e racismo

A pergunta sobre a necessidade de aumentar a presença de mulheres em cargos de liderança foi a que teve a maior concordância na pesquisa, que também perguntou sobre meio ambiente, religião, saúde e racismo. Confira os números:

– 94% concordam que a presença feminina em cargos de liderança deve aumentar, e 5% discordam;

– 90% admitem que o aquecimento global é real;

– 84% acreditam que a igreja deve fazer parte do projeto de vida das pessoas, e 14% discordam;

– 78% afirmam que a vacinação em si e nos filhos é uma decisão pessoal, e 21% discordam;

– 78% afirmam que negros têm menos acesso a empregos do que brancos;

– 75% concordam com a frase “hoje em dia, as pessoas veem racismo em tudo”;

– 72% acreditam que leis ambientais devem ser mais flexíveis para promover avanço do agronegócio, e 23% são contrários.

A pesquisa foi feita pelo Datafolha, que entrevistou 2.010 pessoas em 112 cidades brasileiras entre 12 e 14 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

