Política Diretor da Polícia Federal diz haver “vários elementos” de que Bolsonaro sabia do plano de tentativa de golpe de Estado

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Bolsonaro e outras 36 pessoas foram indiciadas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, afirmou nessa quarta-feira (4) que há “vários elementos” que mostram que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia do plano de tentativa de golpe de Estado, que ameaçou a democracia entre o fim de 2022 e o início de 2023, após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas.

A declaração de Rodrigues foi dada durante um café da manhã com jornalistas. Na ocasião, ele foi questionado sobre o plano “Punhal Verde Amarelo” — que previa uso de veneno e explosivos para matar Lula, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

“Não é esse o único elemento indiciário ali. Do conhecimento, da participação do ex-presidente. Há vários outros elementos ao longo do relatório que apontam para esse conhecimento, essa participação, conforme o colega [delegado] extensamente comprovou e relatou com vários elementos de prova, com depoimentos”, afirmou.

O diretor reforçou que não estava se referindo ao plano de matar autoridades, também revelado no relatório da PF.

“O que a gente está falando é de uma trama de golpe, esse é o crime que está sendo investigado, tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Esse é o crime. E todos os elementos de provas indicam que sim [Bolsonaro sabia]. Não sou eu quem está dizendo isso, o colega relatou o inquérito, está lá. Sim, o ex-presidente sabia da trama golpista (…). E está lá depoimento, troca de mensagem, impressão [do plano], entrada no Planalto”, emendou.

8 de janeiro

Andrei também comentou sobre os brasileiros condenados nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e que foram localizados na Argentina.

Segundo ele, 62 extradições foram solicitadas e 59 mandados de prisão foram expedidos. Desses, cinco cumpridos. O diretor acrescentou que monitora os foragidos para evitar que fujam para outros países.

Em junho, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro havia recebido uma lista com mais de 180 nomes de foragidos na Argentina e em outros países, como Paraguai e Uruguai. As informações são do portal de notícias G1.

