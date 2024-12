Economia Diretor de marketing do Itaú Unibanco é demitido por causa de uso irregular do cartão corporativo

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Executivo teria feito gastos pessoais com o cartão do banco e foi descoberto pelo compliance. (Foto: Divulgação/Itaú)

O Itaú Unibanco demitiu o seu diretor de marketing (CMO, na sigla em inglês), Eduardo Tracanella, nesta semana, após descobrir que o executivo havia feito o uso indevido do cartão corporativo cedido pelo banco.

O executivo teria feito gastos pessoais com o cartão corporativo em algumas oportunidades. Os gastos, apesar de imateriais para o banco, representam uma quebra de confiança e teriam motivado a decisão de demissão por desvio de conduta.

As despesas pessoais do executivo foram detectadas em um processo chamado de “escaneamento”, no qual o compliance verifica eventuais gastos e despesas para garantir que estejam dentro de suas políticas e diretrizes. Esse processo é feito de maneira corriqueira pelo banco, principalmente com os funcionários que detenham um cartão corporativo.

Após a detecção dos gastos indevidos feitos por Tracanella, uma investigação interna foi instaurada. Nenhuma outra irregularidade relacionada ao executivo foi encontrada. E apesar de o mau uso do cartão corporativo ser considerado uma quebra das regras de compliance, a ação não configura em crime.

Em nota oficial, o banco reiterou que o mau uso do cartão corporativo foi o único motivo do desligamento de Tracanella.

Veja o posicionamento na íntegra a seguir:

“O Itaú Unibanco repudia as alegações infundadas de irregularidades de verbas publicitárias e reitera que atua de forma ética e íntegra como um dos maiores anunciantes do país com todos os seus elos da cadeia de comunicação. O banco confirma que o motivo do desligamento de seu executivo é única e exclusivamente o mau uso do cartão de crédito corporativo, sem prejuízos materiais à Instituição”.

O banco ainda avalia quem deve entrar no lugar de Tracanella na diretoria de marketing. Até lá, a liderança da área fica diretamente com Sérgio Fajerman, diretor de pessoas, marketing e comunicação corporativa do Itaú.

Em postagem nas redes sociais na terça (3), Tracanella se despediu de seu cargo, citou “novo capítulo” e agradeceu ao banco. Ele não mencionou o motivo de sua saída do Itaú.

“É o momento de encerrar meu longo e ininterrupto ciclo, desejar muita sorte aos que ficam, arrumar as malas e me preparar para o próximo capítulo”, disse o diretor no post.

O agora ex-diretor de marketing do Itaú ainda comentou que irá se dedicar à família e descansar.

“Por hora, vou descansar e recuperar o fôlego para em breve poder contar novas historias que estão me esperando por aí”, completa.

