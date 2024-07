Rio Grande do Sul Diretor-executivo da Sicredi Origens RS é um dos painelistas no evento Recuperação do Rio Grande do Sul: Contribuições do Direito e da Economia

Gerson Kunkel abordou os desafios e oportunidades para a reconstrução do Estado. (Foto: Divulgação)

O diretor-executivo da Sicredi Origens RS, Gerson Kunkel, foi um dos painelistas no evento Recuperação do Rio Grande do Sul: Contribuições do Direito e da Economia, realizado nesta ça-feira (9), no Teatro Unisinos, em Porto Alegre.

Ele abordou os desafios e oportunidades para a reconstrução do Estado e de Porto Alegre pelo viés jurídico e econômico. O painel teve mediação do procurador-geral de Porto Alegre, Roberto Rocha.

A iniciativa do Instituto CMT Conecta, em parceria com o Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul e a Associação Brasileira de Liberdade Econômica, é uma das primeiras em grande escala que une os setores público, privado e a academia para acelerar a reconstrução do Rio Grande do Sul.

