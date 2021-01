Brasil Diretor do instituto responsável pelo Enem morre de Covid-19 em meio a pressões pelo adiamento do exame

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Carlos Roberto Pinto de Souza era diretor de Avaliação da Educação Básica. Foto: Divulgação Carlos Roberto Pinto de Souza era diretor de Avaliação da Educação Básica. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Morreu nesta segunda-feira (11) Carlos Roberto Pinto de Souza, diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão responsável pelo Enem. Ele tinha 59 anos e faleceu em Curitiba. General de reserva, Souza assumiu a diretoria em agosto de 2019 como o quarto responsável pela área no atual governo. Fontes ligadas ao diretor afirmaram que ele foi vítima de Covid-19.

O Inep divulgou nota nesta segunda-feira lamentando a morte do general. “A presidência do Inep, em nome de todos os seus colaboradores, agradece o trabalho desempenhado com dedicação, entusiasmo, responsabilidade e senso ético pelo diretor Carlos Roberto. Seu nome estará registrado na história do Inep”, diz a nota, que não cita a doença e a causa da morte. O Enem tem a primeira prova marcada para o próximo domingo (17).

Adiamento

Desde a semana passada vem aumentando a pressão pelo adiamento da prova do Enem, devido ao crescimento de casos e mortes por coronavírus.

Na sexta-feira (8), a DPU (Defensoria Pública da União) recorreu à Justiça Federal para tentar adiar a realização do exame. No mesmo dia, a UNE (União Nacional dos Estudantes) e a Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) acionaram o MPF (Ministério Público Federal) com o mesmo propósito. Além disso, 50 entidades científicas divulgaram uma nota conjunta em que apontam a “necessidade urgente” de que a realização das provas do Enem sejam adiadas “para outro momento no qual os índices de transmissão e a capacidade de resposta dos serviços de saúde estejam dentro de níveis aceitáveis”. Entre as organizações signatárias estão a SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência); a Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva); a Anped (Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) e a ABEn (Associação Brasileira de Enfermagem).

O pedido ainda não foi julgado. Nesta segunda, o Inep anunciou que os portões de entrada serão abertos com 30 minutos de antecedência para evitar aglomerações, no total, uma hora e meia antes da prova.

Mais de 5,783 milhões de candidatos se inscreveram para participar do exame. As provas estão agendadas para 17 e 24 de janeiro (versão impressa), e 31 de janeiro e 7 de fevereiro (versão digital).

Os portões dos locais de aplicação dos testes serão abertos às 11h30 (horário de Brasília), e fechados às 13 horas – meia-hora antes do início das provas.

Realizado anualmente desde 1998, o Enem tem o propósito de avaliar o desempenho escolar dos estudantes que concluem o ensino médio, mas muitas faculdades utilizam a nota dos participantes para selecionar seus novos alunos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil