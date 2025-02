Inter Dirigentes do Inter reclamam da arbitragem do Gre-Nal

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Colorados criticaram a postura do árbitro e revisão do VAR Foto: Ricardo Duarte/Inter Colorados criticam a postura do árbitro e revisão do VAR. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Gre-Nal que aconteceu no sábado (8), na Arena, pelo Gauchão, terminou em 1 a 1 e houve muitas falas sobre a arbitragem. Os dirigentes do Inter se irritaram com as decisões de Rafael Klein e o pênalti marcado para o Grêmio após revisão do VAR.

Roger Machado, que precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo após a expulsão do auxiliar Roberto Ribas, detonou as decisões de Klein, dizendo que “escolheu fazer as vezes da casa”.

José Olavo Bisol, vice de futebol colorado, foi a zona mista da Arena para reforçar a indignação do clube. O dirigente reclamou da falta de critério do árbitro, que deu cartão amarelo para Vitão, mas não repetiu a ação na falta sobre Wesley, que desencadeou na saída de Roger e Roberto. Bisol deixou no ar supostas posturas dos gremistas e de parte da imprensa gaúcha.

“Gera confusão, animosidade, ambiente de condicionamento. Colocam que os protocolos estão equivocados e parte da imprensa compra. Isso deprecia o futebol gaúcho. São de operadoras que patrocinam a competição junto à FGF”, disse o vice de futebol.

“Parte da imprensa fez juízo de valor e achincalhou a interpretação do VAR que aqui no Rio Grande do Sul era aplicada uma forma diferente do que ocorria com a CBF. Manifestações após o condicionamento vieram ainda de dirigentes para dar efeito a este jogo truncado, sem critério que chama atenção. Adotamos uma postura para não acirrar o clássico, mas travaremos o debate. Foi um prejuízo enorme”, declarou Bisol.

O Grêmio também não ficou quieto. O vice de futebol Alexandre Rossato negou o suposto condicionamento. O dirigente reclamou de uma série de cartões recebidos ao longo do Campeonato Gaúcho e rebateu a questão do VAR.

“Em relação ao VAR, ele tem que valer para todo mundo. Até então o Inter foi beneficiado pela própria atuação do VAR em várias rodadas. Chegar aqui agora e reclamar por isso, numa situação que foi muito pênalti. O cara quase fez uma defesa da bola. Eu não tenho muito o que reclamar”, declarou Rossato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/dirigentes-do-inter-reclamam-da-arbitragem-do-gre-nal/

Dirigentes do Inter reclamam da arbitragem do Gre-Nal

2025-02-10