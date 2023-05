Política Discutir política monetária não é afrontar a autoridade monetária, diz ministro da Fazenda em evento com presidente do Banco Central

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Haddad afirmou ainda que vem conversando diuturnamente com Campos Neto de “maneira cordial”. Foto: Lula Marques/Agência Brasil Haddad afirmou ainda que vem conversando diuturnamente com Campos Neto de “maneira cordial”. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira (19) que “discutir política monetária não é afrontar a autoridade monetária”. O petista participou de evento do Banco Central (BC), ao lado do presidente da instituição, Roberto Campos Neto.

“Discutir política monetária não é afrontar a autoridade monetária, muito pelo contrário. Todos que estão nesta sala, nos assistindo, sabem que temos o mesmo objetivo. As políticas fiscal e monetária são dois braços do mesmo organismo, têm que trabalhar em harmonia”, disse.

Haddad afirmou ainda que vem conversando diuturnamente com Campos Neto de “maneira cordial” a fim de “criar um novo espaço institucional”. Ele destacou o fato de ser o primeiro ministro da Fazenda a assumir o cargo com um presidente do BC indicado pelo governo anterior.

Após discursar na abertura de painel do evento, Haddad conversou com jornalistas. O ministro voltou a defender uma “meta de inflação contínua” e a criticar a referência no ano-calendário.

Ele disse, contudo, que ainda deve debater o tema com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, antes de levá-lo a Luiz Inácio Lula da Silva. A alteração necessariamente passaria por um decreto presidencial.

“O decreto não é meu [para possibilitar alteração da meta], é um decreto presidencial. Eu tenho que levar à consideração do presidente e não vou fazer isso sem conversar com a ministra Simone e com o vice-presidente da República”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/discutir-politica-monetaria-nao-e-afrontar-a-autoridade-monetaria-diz-ministro-da-fazenda-em-evento-com-presidente-do-banco-central/

Discutir política monetária não é afrontar a autoridade monetária, diz ministro da Fazenda em evento com presidente do Banco Central

2023-05-19