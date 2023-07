Geral Disney: saiba quem são os herdeiros do império de 623 bilhões de reais

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Abigail Disney, sobrinha-neta de Walt Disney, foi presa depois de se unir a ativistas para um protesto em aeroporto. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma das herdeiras da Disney foi presa, na última segunda-feira (17), durante um protesto no aeroporto de Hamptons, em Nova York (EUA), contra o uso de jatinhos privados. Abigail Disney, de 63 anos, divide com sete primos um patrimônio avaliado em US$ 130 bilhões (cerca de R$ 623 bilhões na cotação atual), de acordo com o GOBankingRates.

Abigail é neta de Roy Oliver Disney, sócio e cofundador da Disney. Oliver criou a empresa em parceria com seu irmão mais novo, Walt Disney. Enquanto Walt controlava os aspectos criativos da empresa, Oliver dirigia os negócios.

Casado com Edna Francis, Oliver teve um filho: Roy Edward Disney, o pai de Abigail, que é filha única. Walt se casou com Diane Disney Miller, com quem teve sete filhos: Christopher, Joanna, Tamara, Jennifer, Walter, Ronald e Patrick. O diretor criativo da Disney teve ainda dez netos.

Prisão de herdeira

Abigail foi presa junto com ativistas climáticos que fecharam o acesso do terminal de East Hampton, em Wainscott, próximo ao grupo de vilas de luxo do Estado de Nova York. Agentes precisaram serrar tubos pelos quais os braços dos manifestantes estavam ligados para impedir a passagem.

De acordo com a Fox News, Abigail estava acompanhada de ativistas dos movimentos New York Communities for Change, Planet Over Profit e Sunrise Movement NYC. Os manifestantes protestaram contra o que chamaram de “férias exclusivas de investidores em combustíveis fósseis e poluidores que promovem a crise do clima”.

“Como uma pessoa que teve o privilégio de usar jatos particulares, sei que é difícil abrir mão de um luxo especial”, afirmou Abigail, num comunicado divulgado pela Disney na sexta-feira, quando a herdeira foi fichada e teve as impressões digitais catalogadas. “Mas também sei que já passou o tempo de emitir gases de efeito estufa como este apenas para nosso conforto pessoal”.

Na nota, Abigail citou que a temperatura média da Terra tem atingido níveis históricos, para além da seca e das ondas de calor que causaram mortes e inundações pelo país e na Europa.

“Os 1% mais ricos usam tanto gás de efeito estufa quanto todos os 50% mais pobres. É hora de uma mudança real e este é o lugar mais óbvio para começar”, afirmou ela.

Abigail e os outros ativistas sentaram-se com os braços conectados por tubos em frente ao aeroporto, ponto de pousos e decolagens para jatos privados, em especial para a elite dos Hamptons. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/disney-saiba-quem-sao-os-herdeiros-do-imperio-de-623-bilhoes-de-reais/

Disney: saiba quem são os herdeiros do império de 623 bilhões de reais

2023-07-21