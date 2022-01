Tecnologia Dispositivo de realidade virtual da Apple pode ser adiado para 2023

É esperado que o dispositivo de realidade virtual e aumentada da Apple custe cerca de US$ 2 mil. (Foto: Reprodução)

O dispositivo de realidade virtual e aumentada da Apple, que promete ser o maior lançamento da empresa desde o Apple Watch em 2015, pode atrasar para chegar ao mercado. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, que conversou com pessoas familiarizadas com o assunto, o dispositivo está enfrentando alguns problemas de desenvolvimento que podem adiar o anúncio para 2023 – até então, rumores apontavam que o aparelho seria apresentado ainda neste ano.

Especialistas consideram crucial o lançamento do dispositivo de realidade virtual e aumentada para que investidores sigam acreditando no ritmo de crescimento da Apple, que atingiu no último dia 10 de janeiro a marca histórica de US$ 3 trilhões de avaliação de mercado.

Segundo a Bloomberg, os desafios de produção do aparelho envolvem principalmente as câmeras e o software. A reportagem também afirma que Apple inicialmente planejava revelar o produto em 2021, mas depois adiou para 2022.

É esperado que o dispositivo de realidade virtual e aumentada da Apple custe cerca de US$ 2 mil. Rumores apontam que o aparelho terá dois chips. O analista Ming-chi Kuo, que faz previsões sobre os lançamentos da dona do iPhone, afirma que um dos processadores de ponta terá poder de computação semelhante ao chip M1 para Mac, enquanto o outro será responsável pela computação relacionada a sensores.

A Apple não comentou o assunto.

