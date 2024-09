Política Disputa pela Presidência da Câmara dos Deputados: os fatores que levaram à desistência de Marcos Pereira e ao fortalecimento de Hugo Motta

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

A recente movimentação em torno do deputado Hugo Motta, líder do Republicanos, causou uma reviravolta no tabuleiro da sucessão na Câmara. (Foto: Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A recente movimentação em torno do deputado Hugo Motta (PB), líder do Republicanos, causou uma reviravolta no tabuleiro da sucessão na Câmara dos Deputados. As informações são do blog da jornalista Camila Bonfim.

Mas a articulação foi pensada e construída com apoios de diferentes partidos, do governo e conta também com as circunstâncias do apoio – ainda não declarado – do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), na eleição do sucessor.

Pelo menos quatro fatores levaram à desistência de Marcos Pereira, presidente do Republicanos, da disputa – e à consequente convergência em torno do nome de Hugo Motta:

* Hugo Motta é próximo a Lira, que ainda não declarou apoio a Elmar Nascimento (União Brasil-BA). Aliados de Lira dizem ter ouvido do presidente da Câmara que Hugo Motta é muito mais habilidoso e tem mais trânsito político do que Elmar Nascimento e Antônio Brito (PSD).

* O fato de o presidente do PSD, Gilberto Kassab, ter mantido a candidatura do integrante de seu partido, Antonio Brito (PSD-BA).

* O apoio do governo: Lula se reuniu na terça-feira (3) com Pereira e Kassab. Apesar de oficialmente o governo dizer que não quer interferir na sucessão na Câmara, está articulando diretamente para formar uma frente contra Elmar Nascimento, visto como um candidato que pode, se vencer a eleição, ter atuação mais agressiva que Lira.

* O timing: Marcos Pereira decidiu anunciar porque queria fazer a mudança antes de Lira possivelmente anunciar apoio a Elmar Nascimento. “A ideia é coloca água no chope do Elmar”, disse um aliado. O objetivo é empoderar a candidatura de Motta nesse momento de incerteza e falta de apoio declarado de Lira.

Em nota oficial, Marcos Pereira, que desistiu da disputa, disse que a candidatura à presidência da Câmara é uma construção coletiva com todos os líderes partidários e deputados.

E que recebeu um apelo de vários líderes de partidos para uma solução consensual que unifique a Câmara. E que foi por isso que desistiu da disputa e decidiu propor ao presidente Arthur Lira a opção do líder da bancada do Republicanos, Hugo Motta, para que este seja o nome de consenso entre todas as alas políticas do plenário.

Preferido

Já Elmar Nascimento tem como trunfo ainda ser considerado o preferido de Lira para sucedê-lo. Porém, a partir de agora, o apoio declarado de Lira é o que pode potencializar a força dele diante dos deputados. E esse apoio formal ainda não aconteceu.

Há deputados que reclamam que Elmar é difícil trato e nem sempre faz diálogos serenos. E que não é tão habilidoso quanto Motta. A habilidade política é essencial para o poder não só de quem ocupa a cadeira mas de quem quer diálogo, ou seja, todos os partidos.

Ainda não há data para Lira fazer o anúncio de quem apoiará nessa disputa. Elmar enfrenta forte atuação do governo contra sua candidatura.

