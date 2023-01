Política Disputa pela presidência do Senado vira terceiro turno entre Lula e Bolsonaro

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Eleição será entre o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o ex-ministro Rogério Marinho (PL-RN) Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Eleição será entre o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o ex-ministro Rogério Marinho (PL-RN). (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A dez dias do início da nova legislatura do Congresso Nacional, a eleição para o comando do Senado ganhou contornos de terceiro turno. A disputa protagonizada pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) – que tem o apoio do PT e do governo Lula –, e pelo ex-ministro Rogério Marinho (PL-RN) – aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro – reproduz a polarização que marcou a corrida presidencial de 2022, principalmente nas redes sociais.

O Estadão apurou que a candidatura de Pacheco acabou sendo favorecida pelos atos golpistas do dia 8. A invasão e depredação das sedes do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou, entre os senadores, o apelo por segurança institucional e uma avaliação reticente sobre a postulação de Marinho. Representantes do bolsonarismo, dentro e fora do Senado, trabalham para levar a eleição para o segundo turno, cogitando apoiar até uma “terceira via”, que poderia ser representada por Eduardo Girão (Podemos-ce).

“Os atos golpistas do dia 8 fortaleceram a reeleição do presidente e enfraqueceram muito o nome de Rogério Marinho”, disse o senador Humberto Costa (PT-PE). Do outro lado, a ex-ministra Damares Alves (Republicanos), eleita senadora pelo Distrito Federal, afirmou estar em campanha aberta por Marinho. “Não só vou votar, como vou pedir votos para ele.”

Assunto

A disputa no Senado desperta mais atenção neste ano do que a eleição na Câmara, onde o deputado Arthur Lira (PP-AL) deve ser reconduzido ao comando da Casa com apoio maciço tanto de parlamentares governistas quanto da oposição. Quem comanda o Senado é também o presidente do Congresso.

O status de campanha eleitoral da sucessão na Casa está mais ligado à atuação de aliados de Bolsonaro. Nas redes, tentam minar Pacheco, associando seu nome ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmam que o senador é uma “marionete” do Supremo, numa estratégia que remete ao antigo “gabinete do ódio” instalado no Planalto.

A eleição também se tornou um dos assuntos prioritários no Youtube, onde conteúdos relacionados a Pacheco tiveram mais de 1,9 milhão de visualizações, e no Facebook, que registrou 89 mil interações – soma de curtidas, comentários e compartilhamentos. Já o Instagram marcou 442 mil reações sobre o tema. Os dados são de um estudo feito por pesquisadoras das universidades federais do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.

Hashtags

No último dia 16, apoiadores de Bolsonaro conseguiram levar a hashtag #Pacheconão para o terceiro lugar nos trending topics do Twitter, lista com os assuntos mais mencionados na plataforma. Outras tags relevantes foram #Forapacheco e #Pacheconuncamais.

Para insuflar seguidores, influenciadores pró-marinho espalham fotos de Pacheco apertando a mão de Lula, posando ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e se reunindo com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo.

No Telegram, a estratégia é a mesma. Um modelo de email para ser encaminhado aos senadores é compartilhado de forma frequente. O texto diz que Marinho é o candidato que pode “recuperar a confiança do povo” e a “independência do Senado diante do STF”.

A mensagem também pede que a escolha do presidente do Senado, marcada para o dia 1.º de fevereiro ocorra de forma aberta. Pelo regimento da Casa, a eleição é secreta, mas os parlamentares podem optar por abrir seu voto no microfone.

Impeachment

Segundo o levantamento feito pelas pesquisadoras Ana Júlia Bernardi, da UFRGS, e Letícia Capone, da UFRJ, o descontentamento dos apoiadores de Bolsonaro com Pacheco se resume essencialmente ao fato de o atual presidente do Senado nunca ter aceitado pautar o impeachment de ministros do Supremo.

“Não há questão de alinhamento ou não com Lula. Meu compromisso sempre foi com a democracia, o estado de direito e a valorização das instituições.”, disse Pacheco, que, em 2021, recebeu o apoio de Bolsonaro. Marinho, por sua vez, fala em “resgatar prerrogativas do Senado”, com o argumento de que o Poder Judiciário “invadiu” a competência do Poder Legislativo e se aliou ao governo Lula.

Independente

Girão trata sua postulação na Casa como independente. “Não somos nem apoiados pelo Lula, que é o Pacheco, nem pelo Bolsonaro, que é o Rogério”, afirmou o senador do Podemos.

Na prática, porém, o parlamentar é um nome aceito pelo campo bolsonarista e muitas vezes é tratado como linha auxiliar de Marinho, o que ele nega. “As pessoas, às vezes, não entendem o processo do Senado”, observou. “Quanto mais candidaturas, melhor, porque facilita o debate e o somatório de forças convergentes.”

De acordo com as regras do Senado, se nenhum dos candidatos obtiver 41 votos, a disputa será em segundo turno. A ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (MS) chegou a ser convidada para ser candidata, sob o argumento de que teria mais chances do que Marinho. O PL propôs à senadora eleita que se filiasse ao partido e entrasse na disputa na Casa. Ela não aceitou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/disputa-senado-terceiro-turno-lula-bolsonaro/

Disputa pela presidência do Senado vira terceiro turno entre Lula e Bolsonaro