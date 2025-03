Brasil Disputas no PT e em outros partidos de esquerda ameaçam estratégia para as eleições de 2026

Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

Que a disputa interna na maior sigla brasileira de esquerda existe, ninguém nega, mas a motivação ainda é um grande tabu. (Foto: Reprodução Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O clima no PT ainda era de certa empolgação com a ida de sua presidente, Gleisi Hoffmann, para a coordenação política do governo quando uma “bomba caseira” espalhou focos de incêndio por todo lado. Lideranças petistas ficaram sabendo que, na quinta 6, um grupo da corrente majoritária Construindo um Novo Brasil (CNB) convidou Lula para um encontro na casa de Gleisi em Brasília, onde destilou críticas a Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e candidato preferido do presidente para governar a sigla a partir da eleição de julho. Na ocasião, a turma do CNB disse que ele não tinha a maioria e que, se fosse candidato, seria derrotado. Edinho reagiu dizendo que o líder histórico do petismo havia sido “usado”. “Lula vai para uma reunião para que a gente possa construir unidade e ela é vazada para a imprensa como instrumento de luta interna. Nós não podemos aceitar. Eu estou muito indignado”, afirmou.

O episódio expôs ao público externo o que já se sabia nos corredores da legenda: o partido está rachado. Nos dias que se sucederam, a movimentação foi toda no sentido de evitar que essa impressão prosperasse. “Estamos em um momento crítico, onde a consistência e a unidade partidária são mais importantes do que nunca”, escreveu no site oficial da legenda o senador Humberto Costa (PT-PE), presidente interino da sigla até a realização do processo eleitoral. Na terça 11, durante a sua concorrida festa de aniversário de 79 anos em Brasília, o ex-presidente do PT José Dirceu, que cada vez mais volta a ser uma voz influente na legenda, foi na mesma linha. “A tarefa tão ou mais importante que governar é nossos partidos começarem a buscar unidade entre eles. Precisamos estar todos juntos”, disse.

Que a disputa interna na maior sigla brasileira de esquerda existe, ninguém nega, mas a motivação ainda é um grande tabu. Uma justificativa é ideológica: a suspeita de que Edinho poderia levar o partido mais ao centro, o que sempre provoca algum tipo de desconforto interno. Não são de agora as críticas direcionadas ao ex-prefeito. O discurso da ala de Gleisi é de que Edinho representa valores contrários ao “petismo raiz”, com acenos ao centro e ao

mercado financeiro. Um dos suspeitos de ter “vazado” o que houve na reunião é o vice-presidente da sigla, Washington Quaquá, prefeito de Maricá (RJ), que se opõe abertamente ao ex-prefeito de Araraquara, que ele considera “um perfil de voo baixo”, que não conseguiu fazer um sucessor na cidade em 2024 e que é “mais um

funcionário da Paulista do que um militante do partido”. Até mesmo o fato de ele ter ido recentemente a uma reunião organizada por Marta Suplicy na qual estava o ex-ministro Antonio Palocci, que caiu em desgraça na sigla, é apontado por ele como um ponto negativo para Edinho. “Pregar a conciliação é uma coisa, não ter

norte na política é outra. O PT ensinou ao país, durante o período em que Dirceu estava na articulação, que é um partido de esquerda, mas que sabe governar com o centro. Não abre mão dos ideários centrais, mas modera posições. Se o Edinho for candidato, eu sou também”, disse Quaquá.

O perfil “ideológico” de Edinho não é a única justificativa. Mais ainda à boca pequena, há um bom número de petistas que não vê no racha nenhuma grande motivação política, mas apenas briga por espaços de poder e, principalmente, dinheiro. Um dos pontos centrais da disputa é quem vai assumir a tesouraria do partido, que só em 2024 recebeu 629 milhões de reais do Fundo Eleitoral, o segundo maior entre todas as legendas, atrás do PL. Edinho já anunciou publicamente que pretende trocar a tesoureira da sigla, Gleide Andrade, aliada de Gleisi e que foi uma das participantes mais vocais contra Edinho na reunião com Lula. Pouco conhecida fora da legenda, mas influente na burocracia petista, Gleide quer ser candidata a deputada federal por Minas Gerais em 2026. Nenhum cacique admite a tensão em torno desse ponto, até porque não fica bem dizer que se briga por dinheiro. “Essa história de que a Gleide está querendo continuar no cargo, que não aceita sair, isso é totalmente equivocado. O que a corrente definir, ela vai aceitar”, diz Humberto Costa.

O mesmo presidente interino admitiu, no entanto, que “o fogo está muito alto” no PT. “Houve uma ebulição muito grande, um tanto desnecessária, mas já foram feitos alguns movimentos no sentido de tentar abaixar essa temperatura”, disse.

O dirigente nega que tenha havido um movimento contra Edinho, embora reconheça que foram apontadas ressalvas a ele no encontro com Lula. “Foram feitas considerações sobre a candidatura do Edinho, mas em nenhum momento

houve veto ou tentativa de rifar a candidatura dele”, diz Costa. As informações são da Revista Veja.

