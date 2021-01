Rio Grande do Sul Distribuição de gás natural avança no RS

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Dados consolidados de dezembro apontam para crescimento da rede e de clientes em 2020. Foto: Divulgação/Sulgás Dados consolidados de dezembro apontam para crescimento da rede e de clientes em 2020. (Foto: Divulgação/Sulgás) Foto: Divulgação/Sulgás

A Sulgás (Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul) manteve o ritmo de investimentos em 2020, apesar da crise provocada pela pandemia de coronavírus. Mesmo com a queda de 10% no consumo na comparação com 2019, a estatal garantiu a expansão da rede e aumentou o número de clientes.

Conforme o diretor-presidente Carlos Camargo de Colón, a Sulgás elevou em 19,7% o volume de investimentos em relação ao ano anterior. Foram destinados R$ 41,5 milhões para expansão de rede canalizada, ligação de clientes, elaboração de projetos executivos e melhorias na área de TI e de Operações.

“Conseguimos implantar mais de 76 quilômetros de rede no ano, com obras em 15 cidades. Chegamos a dezembro operando 1.289 km de gasodutos de distribuição no Rio Grande do Sul”, informa.

No somatório de todos os segmentos atendidos, a carteira de clientes aumentou para 62.488 unidades consumidoras – crescimento de 8,3% sobre o exercício anterior. Colón destaca que, mesmo com o fechamento de empresas por conta da pandemia, o balanço do ano ficou em 151 novos estabelecimentos: seis novas indústrias, cinco postos de combustíveis a mais, três hospitais e outros 137 clientes comerciais e do setor de serviços.

No mercado residencial, o número de unidades consumidoras subiu para 60.839 unidades, dessas 4.672 passaram a utilizar o gás natural em 2020.

Em 2021, a empresa projeta ultrapassar os 1.350 quilômetros em redes canalizadas, com obras em 11 cidades, entre as quais, Gramado.

“Gramado e Canela são cidades muito importantes para o turismo gaúcho. Poder levar um combustível sustentável em substituição a outros fósseis vai ser uma marca importante para essa região. Estamos com o gasoduto no meio do caminho, entre Três Coroas e Gramado. Até o fim deste ano, Gramado terá o seu primeiro ramal de distribuição”, afirma o diretor-presidente da Sulgás.

O mercado veicular também apresenta boas perspectivas. A meta da empresa é ultrapassar os 100 postos de GNV.

Número de clientes

Segmento 2019 2020 Variação Industrial 162 168 +3,7% Comercial 1.217 1.350 +10,9% Veicular 89 94 +5,6% Cog/Ger/Clim* 27 34 +25,9% Cogeração** 2 2 0 Residencial 56.167 60.839 +8,3% Termoelétrica 1 1 0 TOTAL 57.665 62.488 +8,3%

*Cogeração, Geração, Climatização

**Programa Prioritário de Termoeletricidade

Rede de gás natural

2019 2020 Variação 1.213 km 1.289 km +6,2%

Volume distribuído (em m³/dia)

2019 2020 Variação 2,21 milhões 1,98 milhão -10,4%

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul