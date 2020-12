Porto Alegre Distribuição do Cartão TRI Social é retomada na sede de Demhab, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Benefício permitirá a 51.519 mil famílias em situação de vulnerabilidade social fazer 44 viagens mensais. Foto: Alex Rocha/PMPA

A distribuição do Cartão TRI Social na sede do Demhab (Departamento Municipal de Habitação), na avenida Princesa Isabel, 1115 – bairro Santana, voltará ao normal nesta quinta-feira (3), das 9h às 17h. Em função de uma pane no sistema elétrico, o atendimento esteve suspenso nesta quarta. O cartão também é entregue, de acordo com a região do beneficiado, no Centro Vida (avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132 – bairro Sarandi) e no Instituto Calábria (rua Mississipi, 13 – bairro Restinga).

O Cartão TRI Social permitirá a 51.519 mil famílias em situação de vulnerabilidade social fazer 44 viagens mensais no transporte coletivo da cidade gratuitamente até o término do crédito. Cada pessoa receberá em torno de R$ 700 em viagens, com recarga automática. A medida é possível graças ao acordo firmado em setembro entre o Executivo Municipal e os consórcios de ônibus da cidade.

