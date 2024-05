Rio Grande do Sul Distribuidora de gás monta barreira para impedir que botijões sejam levados pela enchente no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Caso ocorreu na cidade de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Uma distribuidora de gás de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, instalou uma barreira para impedir que seus botijões fossem levados pela enchente.

De acordo com a empresa Copa Energia, a unidade operacional da companhia no município, localizada às margens do rio Jacuí, ficou alagada parcialmente depois das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas.

Com a enchente, os botijões vazios começaram a boiar na água. Após vistoria, a solução encontrada foi a colocação das barreiras. “A Copa Energia está vigilante com a situação das suas instalações e cuidando dos seus colaboradores, enfrentando os desafios com união e apoiando o Estado do Rio Grande do Sul”, disse a empresa.

Enchente em Canoas

Em última atualização, a prefeitura de Canoas informou, na noite desta quarta-feira (15), que ao total, 18.451 pessoas estão desabrigadas em 82 abrigos.

Além disso, outras 80.376 pessoas se encontram desalojadas e informaram estar em casas de parentes, amigos ou em outros locais. O município acumula 19 óbitos, e outras 19 pessoas estão oficialmente desaparecidas.

2024-05-16