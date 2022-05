Notas Brasil Distrito Federal tem dia mais frio da história e supera 1975

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2022

Esta quinta-feira (19) foi o dia mais frio da história do Distrito Federal. Os termômetros registraram 1,4ºC pela manhã, na estação meteorológica do Gama, diante do avanço de uma intensa massa polar que atinge o Sul, Sudoeste e Centro-Oeste do Brasil. Antes desta quinta, o recorde era de julho de 1975, quando o Plano Piloto registrou 1,6ºC.

