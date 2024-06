Economia Dívida dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul somam quase 90% do total de débitos com o governo federal

20 de junho de 2024

Em maio, por causa das enchentes, o governo Lula suspendeu por três anos o pagamento da dívida do RS. (Foto: GovRS/Divulgação)

Quatro Estados brasileiros — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul — respondem por 89,4% do total de dívidas com a União (R$ 683,9 bilhões de R$ 764,9 bilhões). Todos os Estados e o Distrito Federal têm dívidas com a União, mas em diferentes patamares.

No topo da lista está São Paulo, com cerca de R$ 280,8 bilhões, seguido do Rio de Janeiro, com R$ 160 bilhões, Minas Gerais, R$ 147,9 bilhões, e Rio Grande do Sul, R$ 95,2 bilhões. Os dados foram fornecidos pelo Ministério da Fazenda, via Lei de Acesso à Informação (LAI), à Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas.

Com exceção do Tocantins, que possui a menor dívida entre as unidades federativas — apenas R$ 622 mil —, todas as demais possuem saldos devedores acima de R$ 80 milhões.

Em maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei para suspender o pagamento das dívidas do Rio Grande do Sul com a União por três anos. Nesse período, os juros também não serão contabilizados.

O governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), disse, porém, que a medida é insuficiente. “Não posso dizer que será suficiente essa medida, e o presidente e o ministro [Fernando Haddad, da Fazenda] têm ciência disso. Vamos precisar de outros tantos apoios em outras tantas frentes”, avisou.

Antes da tragédia no RS, Estados vinham discutindo com a pasta da Fazenda uma proposta de renegociação das dívidas. A expectativa é que um projeto de lei complementar sobre o tema seja enviado ao Congresso Nacional ainda no primeiro semestre deste ano.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e outros governadores defendem uma mudança nos parâmetros do indexador da dívida.

Os quatro Estados do Sudeste respondem por 77,2% do total das dívidas. O Sul vem na sequência, com 15,5%. Centro-Oeste e Nordeste respondem por 3,4% e 3,2%, respectivamente. O Norte, por menos de 1% (0,7%).

Os dados da Fazenda também indicam que 107 municípios possuem dívidas com a União, num total de R$ 4,5 bilhões.

Na lista de devedores há apenas quatro capitais. São elas: Rio de Janeiro (R$ 533,6 milhões), Cuiabá (R$ 43,4 milhões), João Pessoa (R$ 7 milhões) e Vitória (R$ 601,7 mil).

As dívidas das capitais somadas — na casa dos R$ 584,6 milhões —, entretanto, representam pouco mais da metade do saldo devedor da cidade mais endividada do País.

Assim como acontece nos Estados, o maior volume de dívidas municipais está concentrada no Sudeste (R$ 2,2 bilhões, quase metade do total), seguido pelo Sul (R$ 1,3 bilhão), Nordeste (R$ 934,5 milhões), Centro-Oeste (R$ 92,8 milhões) e Norte (R$ 157 mil).

Entretanto, Minas Gerais é o Estado com mais cidades endividadas (30), seguido por São Paulo (27), Bahia (9) e Santa Catarina (9).

