Rio Grande do Sul Divisão de Perícias de tribunal gaúcho vai restaurar cartas e fotos danificadas nas enchentes no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O objetivo é tentar preservar as memórias das famílias que perderam quase tudo na tragédia Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Divisão de Perícias Oficiais do TRT-4 (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região) vai ajudar na restauração de documentos danificados pelas enchentes no Vale do Taquari.

A iniciativa foi acertada em reunião com a Corregedoria do TRT-4 e as unidades das comunidades atingidas. Os servidores farão um trabalho de restauração ou de reprodução de toda e qualquer lembrança que seja em papel, com exceção de documentos oficiais, que podem ser obtidos por meio de segunda via.

É o caso, por exemplo, daquele desenho que o filho fez na escola, de fotos, certificados, cartas e convites que molharam, ficaram embarrados ou até mesmo rasgados com a cheia dos rios. O objetivo é tentar preservar as memórias das famílias que perderam quase tudo na tragédia.

O material poderá ser levado até as unidades da JT (Justiça do Trabalho) de Lajeado (Rua Paulo Frederico Schumacher, 115), Encantado (Rua Monsenhor Scalabrini, 1109), Estrela (Rua Pinheiro Machado, 285), Nova Prata (Rua Luiz Marafon, 1646) e Bento Gonçalves (Av. Presidente Costa e Silva, 261).

Caixas e envelopes que o Tribunal já possui em seu almoxarifado foram levados para esses locais para acondicionamento desses itens. As pessoas podem procurar as unidades a partir desta segunda-feira (25).

O serviço é totalmente gratuito. Ao entregar os documentos, basta fornecer algumas informações sobre eles e dados pessoais. O formulário preenchido servirá para controle do que chegar.

O passo seguinte será o envio do material para a Divisão de Perícias Oficiais, que fica em Porto Alegre. A unidade, em parceria com Memorial, fará o trabalho de restauração/reprodução. Cada caso será analisado individualmente e o dono do documento receberá um retorno sobre a viabilidade de recuperação e o prazo para realização do serviço.

Os itens poderão ser levados até as unidades da JT na forma como eles foram encontrados, sem a necessidade de limpeza dos mesmos. Primeiro será feita a higienização para depois seguir para restauração ou reconstrução, seja por meio digital ou físico.

O trabalho será centralizado no setor de Documentoscopia, com participação da área de Imagem e Vídeo, mas contará com o apoio de todos os servidores da Divisão de Perícias Oficiais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/divisao-de-pericias-de-tribunal-gaucho-vai-restaurar-cartas-e-fotos-danificadas-nas-enchentes-no-vale-do-taquari/

Divisão de Perícias de tribunal gaúcho vai restaurar cartas e fotos danificadas nas enchentes no Vale do Taquari

2023-09-25