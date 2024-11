Brasil Divulgação do gabarito oficial do Enem será antecipada

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

No segundo dia de provas, a abstenção foi de 30,6% Foto: José Cruz/Agência Brasil No segundo dia de provas, a abstenção foi de 30,6%. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Educação, Camilo Santana, informou, na noite de domingo (10), que a divulgação do gabarito oficial do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será antecipada para esta semana. A previsão era de que a divulgação ocorresse no dia 20 deste mês.

Segundo o ministro, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela aplicação do exame, informará a nova data. Conforme o cronograma, os resultados finais do exame serão anunciados no dia 13 de janeiro de 2025.

No domingo, os estudantes realizaram as provas de ciências da natureza (física, química e biologia) e suas tecnologias e matemática. No dia 3, os candidatos responderam às questões de linguagens e ciências humanas.

Abstenção

No segundo dia de provas, 69,4% dos candidatos compareceram. O percentual é inferior aos presentes no primeiro dia de provas (73,4%).

A abstenção no segundo dia foi de 30,6%, superior ao primeiro (26,6%) e ligeiramente menor na comparação com o segundo dia de provas em 2023 (32%). No total, mais de 4,3 milhões de estudantes se inscreveram no exame.

Também foi registrado aumento no número de concluintes do ensino médio oriundos de escolas públicas. O número saltou de 58% (1,1 milhão) no ano passado para 94% (1,6 milhão) neste ano.

“Esse foi um esforço feito pelo ministério. Não tenho dúvida, pelo impacto do programa Pé-de-Meia. Para o aluno que está no terceiro ano, é gratuita a inscrição. O Enem é a porta de entrada para o ensino superior e para o acesso a todas as políticas públicas estaduais e federais”, ressaltou o ministro da Educação.

Em entrevista coletiva, Camilo Santana disse que não foram registradas ocorrências graves, ou seja, não foi necessário cancelar a aplicação das provas em nenhum local.

Conforme dados do Inep, 1,9 mil participantes foram eliminados no domingo por descumprirem as regras do edital, como portar equipamentos eletrônicos ou deixar o local do exame com o caderno de provas antes dos 30 minutos finais do tempo de prova.

Quanto às ocorrências, foram registradas 1.037, como emergências médicas e falta de energia elétrica. No primeiro dia de provas, 4.999 candidatos foram eliminados e houve o registro de 689 ocorrências.

Reaplicação das provas

Os participantes que perderam as provas, no primeiro e no segundo dias, por problemas logísticos ou por doenças previstas no edital, podem solicitar a reaplicação a partir desta segunda-feira (11). O prazo para o pedido vai até o dia 15.

As provas serão reaplicadas nos dias 10 e 11 de dezembro. Haverá apenas uma reaplicação de provas do Enem 2024.

