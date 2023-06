Inter Divulgada datas e horários das semifinais do Brasileirão Sub-20 Feminino

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2023

No duelo das quartas de final, Gurias venceram a Ferroviária por 4 a 2 e garantiram a classificação às semifinais Foto: Juliana Zanatta No duelo das quartas de final, Gurias venceram a Ferroviária por 4 a 2 e garantiram a classificação às semifinais/Foto: Juliana Zanatta Foto: Juliana Zanatta

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, nesta sexta-feira (09), as datas e horários dos confrontos das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20 feminino. Diante do Fluminense, as Gurias Coloradas decidem em casa o primeiro jogo da disputa. Confira as informações das partidas:

15/06

Internacional x Fluminense | 15h | Estádio do Vale – Novo Hamburgo/RS

São Paulo x Botafogo | 15h | Estádio Gabriel Marques da Silva | Santana de Parnaíba/SP

21/06

Fluminense x Internacional | 15h | Estádio das Laranjeiras – Rio de Janeiro/RJ

22/06

Botafogo x São Paulo | 15h | Nilton Santos | Rio de Janeiro/RJ

