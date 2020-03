Magazine DJ que criou música remix da Cardi B sobre o coronavírus diz que vai doar lucro para a caridade

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

O DJ iMarkkeyz, responsável por remixar o vídeo da cantora norte-americana Cardi B sobre o coronavírus, que viralizou nas redes sociais nos últimos dias, afirmou que pretende doar os ganhos da música para instituições de caridade.

A declaração veio através das redes sociais do DJ, que respondeu uma internauta que disse que eles deveriam considerar ajudar as pessoas carentes que não têm acesso a saúde e aos cuidados necessários para a pandemia da Covid-19.

“Essa era o meu objetivo”, respondeu o DJ. Ele também disse que Cardi B concorda com a doação, porém que isso deve demorar algum tempo para acontecer. “Lembrem-se que você não recebe seu dinheiro na hora… mas mesmo meses daqui ainda teremos famílias com problemas financeiros por serem demitidas por causa do vírus. Nós vamos doar!”, prometeu o produtor.

A gravação remixada de Cardi B se tornou uma das canções mais baixadas no mundo, ao todo em mais de 15 países. Na terça-feira (17), a cantora compartilhou em sua rede social um ranking internacional mostrando os países em que o remix do seu discurso é mais baixado na web. Na Bulgária e no Egito, o remix está em primeiro lugar dos rankings e em segundo lugar no Brasil.

Questionada por um dos seus seguidores se estaria trabalhando em oficializar a música, Cardi B contou que ela e sua equipe estão trabalhando nisso. “Sou automaticamente creditada é a minha voz”, ressaltou. “Mas se eu colocar meu nome neste momento provavelmente vamos ter que deletar a música e baixar novamente.”

