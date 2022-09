Porto Alegre Dmae trabalha em duas frentes de dragagem do Arroio Dilúvio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Até a primeira quinzena de setembro, foram retirados 1.637 pneus e 30.155 metros cúbicos de resíduos do arroio que corta a cidade de leste a oeste Foto: Luciano Lanes / PMPA Até a primeira quinzena de setembro, foram retirados 1.637 pneus e 30.155 metros cúbicos de resíduos do arroio que corta a cidade de leste a oeste. (Luciano Lanes / PMPA) Foto: Luciano Lanes / PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) segue com o desassoreamento do Arroio Dilúvio, na avenida Ipiranga. Desde março – quando iniciaram os trabalhos – até a primeira quinzena de setembro, foram retirados 1.637 pneus e 30.155 metros cúbicos de resíduos. Para melhor escoamento da água das chuvas, o departamento está aprofundando em um metro o leito do arroio.

Quem passa pelo local percebe as montanhas retiradas pelo Dmae nos pontos entre as avenidas Antônio de Carvalho e Cristiano Fischer, Silva Só e Getúlio Vargas. A estimativa é de que no primeiro ano de contrato o órgão retire 205 mil metros cúbicos de resíduos do arroio e suas bacias.

“A ideia é que melhore o escoamento da água das chuvas com a retirada desse montante de lixo. Já nas últimas precipitações observamos uma melhora significativa na vazão da água”, afirma o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

Bacia do Arroio Dilúvio

A bacia de detenção do Parque Marinha do Brasil, junto à Casa de Bombas Nº 12, que faz parte do conjunto da Bacia do Arroio Dilúvio, já está com a dragagem concluída. A bacia compreende, além do Dilúvio, os arroios Cascata, Mato Grande, Moinho, Taquara e Mem de Sá, reservatórios e bacias de amortecimento localizados nas zonas Leste e Centro de Porto Alegre, abrangendo aproximadamente 450 mil habitantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre