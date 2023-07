Porto Alegre DMLU fará limpeza na Lomba do Pinheiro, neste domingo, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Região é alvo de descarte irregular de resíduos Foto: Edmilson Garay / DMLU/ PMPA Região é alvo de descarte irregular de resíduos (Foto: Edmilson Garay / DMLU/ PMPA) Foto: Edmilson Garay / DMLU/ PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) realiza operação de limpeza neste domingo (16) a partir das 8h, no Beco do David, no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre.

Uma equipe composta por oito garis e um fiscal do DMLU, com o auxílio de dois caminhões e uma retroescavadeira, fará a limpeza dos focos de lixo.

O DMLU faz a limpeza quinzenal dos focos de lixo existentes no Beco do David. A cada 15 dias são retiradas cerca de seis toneladas de resíduos da área.

